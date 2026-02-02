Keine Olympia-Abfahrt für Marco Schwarz – das ist der Grund

Vor etwas mehr als zwei Jahren stürzte der Ski-Allrounder Marco Schwarz auf der Stelvio und verletzte sich schwer am Knie. Mittlerweile hat der Kärntner sein Comeback gefeiert und wäre bereit für die Olympia-Abfahrt in Bormio gewesen – doch wie heute bekannt wurde, fährt er nicht mit. Der Grund ist simpel: Der 30-Jährige hat keine Startberechtigung für das Rennen bekommen, da er in den letzten zwei Jahren nicht in einer Abfahrt gestartet ist. Nun will Schwarz laut ORF-Bericht stattdessen in Saalbach weitertrainieren und erst am 7. Feber nach Bormio reisen. Sein Fokus liege nun auf dem Super-G und dem Riesentorlauf. Enttäuscht ist Schwarz nicht, gegenüber dem ORF erklärt er, dass er mit dem neuen Programm „sehr happy“ sei.