/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See im Winter. Graue Wolken ziehen über den Himmel.
In Kärnten wartet ein trüber Dienstag.
Kärnten
02/02/2026
Wetterprognose

Trüber Dienstag mit Regen und Schnee in Kärnten

Nach einer trüben Nacht startet Kärnten vielerorts in einen ebenso trüben Tag. In einigen Regionen ist mit Regen und Schnee zu rechnen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Am Dienstag wird es in Kärnten laut Prognosen der GeoSphere Austria trüb. Von Südwesten her ziehen Regen und teils sogar Schneefall übers Land, die Schneefallgrenze steigt von West nach Ost auf 800 bis 1.300 Meter. „Nach Nordosten zu bleibt es länger trocken“, so die Wetterexperten. Die Höchstwerte bewegen sich am Dienstag zwischen einem Grad im Lesachtal und dank föhnigem Südwind bis zu sieben Grad im Jauntal.

