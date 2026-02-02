Trüber Dienstag mit Regen und Schnee in Kärnten

Nach einer trüben Nacht startet Kärnten vielerorts in einen ebenso trüben Tag. In einigen Regionen ist mit Regen und Schnee zu rechnen.

Am Dienstag wird es in Kärnten laut Prognosen der GeoSphere Austria trüb. Von Südwesten her ziehen Regen und teils sogar Schneefall übers Land, die Schneefallgrenze steigt von West nach Ost auf 800 bis 1.300 Meter. „Nach Nordosten zu bleibt es länger trocken“, so die Wetterexperten. Die Höchstwerte bewegen sich am Dienstag zwischen einem Grad im Lesachtal und dank föhnigem Südwind bis zu sieben Grad im Jauntal.