Cineplexx Zeugnisaktion: So geht die Rechnung für Kärntens Schüler auf

Ab dem 9. Feber 2026 haben die Schüler in Kärnten eine wohlverdiente Pause, denn die Semesterferien starten. Passend dazu gibt es am 6. Feber wieder eine Semesterzeugnisaktion im Cineplexx.

Am 6. Feber 2026 gilt in den Kärntner Cineplexx Kinos wieder die Aktion: die Mathe-Note bestimmt den Preis des Kinotickets.

Seit vielen Jahren ist der Freitag vor den Semesterferien für Schüler nicht nur Zeugnistag, sondern auch Kinotag. Denn am 6. Februar 2026 gilt in den Kärntner Cineplexx Kinos wieder die beliebte Aktion: die Mathe-Note bestimmt den Preis des Kinotickets.

Zeugnis an der Kinokasse vorzeigen

Wer an diesem Tag mit dem aktuellen Semesterzeugnis in die Kärntner Cineplexx Kinos kommt und es an der Kinokasse vorzeigt, darf sich über Kino zum stark vergünstigten Preis freuen. Die Zeugnisaktion gilt in allen Cineplexx Kinos in Kärnten: Cineplexx Spittal, Cineplexx Villach und Stadtkino Villach.

Je besser die Note, desto günstiger der Preis

Die Rechnung ist dabei ganz einfach: Je besser die Mathe-Note, desto günstiger der Ticketpreis. Wer im vergangenen Schuljahr 2025/26 also besonders gute Leistungen in den Grundrechenarten oder in Geometrie erzielt hat und über eine Eins in Mathematik jubeln kann, darf sich am Zeugnistag über ein Kinoticket um nur 1,90 Euro freuen. Alle Zweier- und Dreier-Schüler bekommen ein Kinoticket um 2,90 Euro bzw. 3,90 Euro. Für all jene, denen das Rechnen dieses Semester nicht so leichtgefallen ist, gilt die Aktion natürlich auch und das Kinoticket gibt es um 4,90 Euro bzw. 5,90 Euro.

„Zeugnis ist mehr als eine Zahl am Papier“

„Ein Zeugnis ist mehr als eine Zahl am Papier – es ist der Schlusspunkt unter einem Semester voller fleißiger Arbeit. Mit unserer Zeugnisaktion möchten wir genau diesen Moment feiern und Österreichs Schüler:innen einen richtig schönen Start in die Ferien ermöglichen“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Filmhighlights am Zeugniswochenende: „Woodwalkers 2“

„Checker Tobi 3“,

„Die Drei ??? – Toteninsel“

„Charlie – Der Superhund“

„Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“

„Mein Hund Barry“ und für die älteren Schüler: „Zoomania 2“

„Avatar: Fire and Ash“ Das genaue Programm und weitere Details zur Zeugnisaktion findest online auf der Website.