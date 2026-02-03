Semesterferien: Programm für kleine Entdecker im kärnten.museum

Den Auftakt macht am 10. Februar 2026 die Trickfilmwerkstatt in der wissens.wert.welt Klagenfurt. Hier tauchen Kinder in die Welt der Filmproduktion ein und gestalten ihren eigenen Trickfilm – von der Idee bis zur fertigen Szene.

Entdeckungsreise, Klimaschutz und Trickfilmwerkstatt

Am 11. Februar 2026 können sich junge Forscherbei „Bio-Kids auf Entdeckungsmission“ auf eine spannende Reise durch Boden, Feld und Wiese begeben. Spielerisch erfahren sie, wie gesunde Böden unsere Lebensmittel entstehen lassen. Fühlen, Riechen, Schmecken und Staunen stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie eine gemeinsame, köstliche Jause. Am 12. Februar 2026 widmet sich der Forscherclub dem Thema Klimaschutz. Unter dem Titel „Mission Klimaschutz – Wir machen die Erde wieder cool!“ erwartet Kinder ab acht Jahren eine interaktive Führung mit Spiel und Entdeckungsreise. Nach einem imaginären Raketenstart wird die Erde aus dem All betrachtet – unser einziges Zuhause. Auf einer Weltreise lernen die Teilnehmer verschiedene Ökosysteme und Lebensbereiche kennen, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Das Angebot findet in Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten statt.

Neugier wecken und Kreativität fördern

Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder im Volksschul- und frühen Sekundarschulalter und verbindet spielerisches Lernen mit fundierter Wissensvermittlung, heißt es vom kärnten.museum. Ziel sei es, Neugier zu wecken, Kreativität zu fördern und junge Menschen für Natur, Geschichte, Wissenschaft und Klimaschutz zu begeistern. Genaue Informationen zu dem Programm, den Zeiten, den Preisen und der Anmeldung findest du auf der Website.