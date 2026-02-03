Bis zu 1 Meter Neuschnee: Hier trifft das Italientief Kärnten besonders

Wie bereits berichtet, trifft am morgigen Mittwoch das Mittelmeertief auf Kärnten. Und die Meteorologen prognostizieren einiges an Schnee. Wo und wieviel Neuschnee erwartet wird, erfährst du hier.

Italientief trifft Kärnten

Von Christian Stefan, Wetterexperte der Geosphere Austria, heißt es: „Es schaut schon recht kräftig aus.“ Im Raum Unterkärnten und im Lavanttal werden um die zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter und im Raum Villach bis zu 20 Liter pro Quadratmeter erwartet. So einiges an Niederschlag kommt auch laut der Geosphere Austria in Oberkärnten, hier sollen es zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter werden. Am meisten betroffen sind die Karnischen Alpen (Nassfeld), das Lesachtal und die Gurktaler Alpen. Hier werden sogar größere Mengen erwartet, rund 40 Liter pro Quadratmeter, das könnten rund 30 bis 40 Zentimeter Schnee werden, so Stefan weiter. Bezüglich der Schneefallgrenze herrscht noch etwas Unsicherheit. Grundsätzlich ist sie untertags bei rund 1.000 Meter, dann gegen Abend könnte sie immer weiter herabsinken. Am Vormittag ist die Intensität noch gering, „der Niederschlag intensiviert sich dann am Nachmittag und Abend“, so Stefan abschließend.

©GeoSphere Austria Die Schneewarnungen der ZAMG.

Bis zu 1 Meter Neuschnee

David Kaufmann von tauernwetter.at spricht in seiner Prognose von einem „großen Italientief“. Laut ihm sei in den Karnischen Alpen, etwas am Nassefeld, „bis zu 1 Meter Neuschnee möglich, in den Tälern dürfte beispielsweise Bad Bleiberg besonders stark betroffen sein.“ Wie Durschnittswerte zeigen, so gibt es in Kärnten und Osttirol rund 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, so Kaufmann. „Am Mittwoch erwarten wir diese Menge in etwas mehr als 24 Stunden, stellenweise sogar das Doppelte – ein ganzer Monatsniederschlag an nur einem Tag.“ Auch auf die Lawinengefahr geht Kaufmann ein: „Die Lawinengefahr steigt in Oberkärnten und Osttirol auf groß, stellenweise auf die höchste Warnstufe sehr groß (Stufe 5 von 5 in den Karnischen Alpen wahrscheinlich). Auf höher gelegenen Straßen ist mit erheblichen Verkehrsproblemen zu rechnen.“

©tauernwetter.at Wetterwarnungen für Mittwoch, 4. Februar 2026 von tauernwetter.at

Tief zieht am Donnerstag wieder ab

Wie die Wetterdienste tauernwetter.at und die Geosphere Austria mitteilen, zieht das Tief am Donnerstag wieder ab. Am Vormittag kann es noch zeitweise regnen, dann gibt es bereits erste Auflockerung. Der Nachmittag soll dann trocken verlaufen.