Kostenlose Stadtführungen in Klagenfurt und Graz stehen am Programm

Am Welttag der Fremdenführer am 7. März laden die Austria Guides zu kostenlosen Stadtführungen in Klagenfurt und Graz ein. Die neue Koralmbahn verbindet beide Städte und macht das Angebot erstmals grenzüberschreitend.

Am Welttag der Fremdenführerinnen und Fremdenführer am 7. März laden die Kärntner Austria Guides zu kostenlosen Stadtführungen in Klagenfurt ein. Erstmals steht der Aktionstag ganz im Zeichen der neuen AREA Süd: Mit der Koralmbahn rücken Graz und Klagenfurt näher zusammen und eröffnen Gästen aus beiden Bundesländern neue Perspektiven auf Stadt, Geschichte und Kultur.

37. Welttag

Der Welttag der Fremdenführerinnen und Fremdenführer ist ein internationaler Aktionstag, der jährlich auf die Bedeutung professioneller Gästeführung aufmerksam macht. Anlässlich des 37. Welttags präsentieren sich die steirischen und Kärntner Austria Guides mit einem vielfältigen Führungsangebot in Graz und Klagenfurt.In Klagenfurt können Interessierte die Landeshauptstadt im Rahmen klassischer Stadtführungen sowie thematischer Rundgänge entdecken. Die Führungen werden in deutscher, englischer und slowenischer Sprache angeboten.

„Graz trifft Klagenfurt – Klagenfurt trifft Graz“

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der neuen Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt enger miteinander verbindet. Unter dem Motto: „Graz trifft Klagenfurt – Klagenfurt trifft Graz“ haben steirische Gäste die Möglichkeit, bequem mit dem Zug nach Klagenfurt zu reisen und dort kostenlos an Führungen teilzunehmen. Umgekehrt stehen in Graz geführte Rundgänge für Gäste aus Kärnten auf dem Programm. Die Teilnahme an allen Führungen ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Die Führungen dauern jeweils rund eine Stunde. Freiwillige Spenden kommen den Hilfsaktionen „Steirer helfen Steirern“ und „Kärntner in Not“ zugute.