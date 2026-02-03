Zuerst Brand, dann Übung: Feuerwehr Völkermarkt zeigte vollen Einsatz

Ein PKW-Brand und der Start in den Übungsbetrieb – am Montagabend bewiesen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Völkermarkt einmal mehr ihr Können. Während das Fahrzeug schnell gelöscht wurde, standen im Anschluss Übungen an.

Am Montagabend rückte die Feuerwehr Völkermarkt zu einem PKW-Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Unverzüglich wurde eine Angriffsleitung aufgebaut und unter schwerem Atemschutz begann die Brandbekämpfung. Das Fahrzeug wurde zunächst mit Wasser und anschließend mit Schaum abgelöscht. Durch den raschen und professionellen Einsatz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden. „Glücklicherweise wurde keine Person verletzt“, schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

©Feuerwehr Völkermarkt ©Feuerwehr Völkermarkt

Zuerst Einsatz, dann Übung

Nur kurze Zeit später, um 19 Uhr startete die Feuerwehr traditionell in den Übungsbetrieb für das Jahr 2026. Den Auftakt bildete eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse. Die Übung gliederte sich in zwei Stationen, die von den Einsatzkräften abwechselnd durchlaufen wurden: In der ersten Station standen grundlegende Maßnahmen der Ersten Hilfe im Fokus, während die zweite Station praktische Übungen in der Fahrzeughalle beinhaltete. Schwerpunkte lagen hier auf der Crashrettung aus einem PKW sowie der Bewältigung eines Notfalls eines Atemschutzträgers.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 11:42 Uhr aktualisiert