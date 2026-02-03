Froschfreunde in Kärnten gesucht: Nicht küssen, nur klauben

Der Frühling lockt Frösche, Kröten und Co. aus der Winterstarre – und bringt sie in Lebensgefahr. Der Naturschutzbund sucht auch heuer in Kärnten wieder Freiwillige, um Amphibien vor dem Straßentod zu retten.

Noch befinden sich wohl viele Frösche und Kröten in der Winterstarre, doch der Frühling naht mit großen Schritten. Sobald der Schnee schmilzt und die Temperaturen steigen, erwachen auch die Amphibien wieder „zum Leben“. Doch ihr Instinkt bringt sie in Gefahr. Frösche, Molche, Salamander, Kröten und Unken machen sich immer frühen auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Dieser führt sie oft über verkehrsreiche Straßen, wo sie nicht selten den Tod finden. Darum sucht der Naturschutzbund auch heuer wieder in ganz Österreich nach Froschrettern.

Froschklaub-Börse rettet Amphibienleben

Mit der Froschklaub-Börse hat der Naturschutzbund 2023 eine Initiative ins Leben gerufen, bei der in allen neun österreichischen Bundesländern Froschklaub-Aktionen organisiert und viele Amphibienleben gerettet werden. Online können alle bekannten und betreuten Wanderstrecken der Tiere in Österreich eingesehen werden, an denen noch dringend Helfer benötigt werden. Auch in Kärnten werden in vielen Regionen noch Freiwillige gesucht, so etwa im Gailbergmoor, am Pressegger See, am Schlossteich Ehrental, bei den Ziegelteichen Gonowetz oder in Mitterpichling im Lavanttal.

So funktioniert die Anmeldung zur Froschklauberei: Auf der Froschklaub-Homepage Strecken in deiner Nähe abchecken

Deine bevorzugte Strecke anklicken und schauen, ob dort Hilfe benötigt wird

Anmelden, die Tage angeben, an denen du Zeit hast, und Froschleben retten

Das erwartet dich beim Froschklauben

Um so viele Amphibien wie möglich zu retten, setzt man beim Naturschutzbund auf die Zaun-Kübel-Methode. Diese ist so simpel wie effektiv: An den Straßenrändern der bekannten Wanderstrecken werden im Frühjahr grüne Froschzäune angebracht. Dahinter werden Kübel in den Boden eingegraben, in die die Frösche bei ihrer Wanderung fallen. Und dann kommen die Froschklauber ins Spiel: Diese sammeln die Tiere aus den Kübeln und setzen sie auf der anderen Straßenseite wieder ab. Dabei ist wichtig, dass jedes Tier gezählt und bestimmt wird. „Nur so ist es möglich, die Lage an den Wanderstrecken realitätsgetreu abzubilden und aus den gesammelten Daten weitere Naturschutzmaßnahmen abzuleiten“, erklärt der Naturschutzbund.

Kübel müssen täglich entleert werden

Die Amphibienkübel müssen täglich (teils sogar mehrmals) geleert werden. Um das zu gewährleisten, ist ein gut koordiniertes Team erforderlich. In allen Bundesländern organisieren deshalb Regionalkoordinatoren Froschklaub-Aktionen. Dabei arbeiten sie eng mit den Zaunkoordinatoren des Naturschutzbundes zusammen, die für die Froschrettung an den einzelnen Zäunen verantwortlich sind. „Genügend engagierte Helferinnen und Helfer sind dabei für uns und unsere Regionalkoordinatorinnen und Regionalkoordinatoren unverzichtbar. Herzlichen Dank an alle Froschklauberinnen und Froschklauber, die sich in ihrer Freizeit tatkräftig für das Leben von Frosch und Co. einsetzen!“, betont Carolina Trcka-Rojas, Leiterin des „Netzwerks Amphibienschutz“ beim Naturschutzbund Österreich.