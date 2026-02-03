Skip to content
Beim ersten Termin in Seeboden durften sich Stefan und Julia über zwölf Teilnehmende freuen.
Seeboden
03/02/2026
Schöne Idee
Leserstory

Neuer Laufclub bringt Menschen im Bezirk Spittal zusammen

Menschen aus dem Bezirk Spittal zusammenbringen, sich austauschen und gemeinsam aktiv sein: Das ist das Ziel des milli_runclubs, welchen die beiden Kärntner Stefan S. und Julia U. kürzlich ins Leben gerufen haben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)

„Die Idee für den Laufclub ist aus unserer eigenen Leidenschaft fürs Laufen entstanden“, erklären Stefan S. und Julia U. gegenüber 5 Minuten. „Anfangs waren wir meist alleine unterwegs, manchmal auch mit Freunden – und genau dieses gemeinsame Laufen hat uns inspiriert, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.“

Laufen, plaudern und Kaffee trinken

Ganz nach dem Vorbild bestehender Laufclubs in Völkermarkt, Klagenfurt oder Villach haben sie einen Runclub für Spittal an der Drau bzw. die Region rund um den Millstätter See gegründet. Das erste Treffen fand am Sonntag, dem 1. Februar statt. Weitere sollen folgen. „Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Leistung oder Druck, sondern die Gemeinschaft, wie Stefan und Julia betonen. „Uns geht es darum, (junge) Menschen aus dem Bezirk Spittal wieder im echten Leben zusammenzubringen, sich auszutauschen, gemeinsam aktiv zu sein und danach vielleicht einen Kaffee trinken zu gehen.“ Der Millstätter See mit seinen traumhaften Laufrunden eigne sich für sie perfekt dafür.

Terminübersicht

  • Easy Run am 9. Februar 2026, um 18 Uhr, am Thomas Morgenstern Platz in Seeboden
  • Easy Run am 16. Februar 2026, um 18 Uhr, am Jahnturnplatz in Spittal an der Drau
  • Easy Run am 23. Februar 2026, um 18 Uhr, am Jahnturnplatz in Spittal an der Drau

Laufgruppe für alle 

„Unser Ziel ist es, mindestens einmal pro Woche gemeinsam laufen zu gehen und generell gemeinsam Sport zu machen – kostenlos, offen für alle und ohne Anmeldung“, heben Stefan und Julia abschließend hervor. Geplant sind künftig auch kleinere Events und Veranstaltungen.

