Schiunfall mit Fahrerflucht in Osttirol: Polizei bittet um Hinweise

Im Schigebiet St. Jakob/Brunnalm wurde eine 18-jährige deutsche Schifahrerin von einem unbekannten Snowboarder angefahren und verletzt. Der Mann flüchtete von der Unfallstelle, das teilte die Polizei mit.

Am Montag kam es gegen 11 Uhr im Schigebiet St. Jakob/Brunnalm in St. Jakob im Defereggen zu einem Schiunfall mit Fahrerflucht. Eine 18-jährige deutsche Schifahrerin wurde auf der roten Piste Nr. 3 von einem bislang unbekannten Snowboarder angefahren und dabei verletzt, der genaue Verletzungsgrad ist derzeit unbestimmt.

Polizei bittet um Zeugen

Der Snowboarder verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Laut Beschreibung handelt es sich um einen etwa 180 Zentimeter großen Mann, der mit einem dunklen Schianzug sowie einem schwarzen Helm bekleidet war. Zeugen des Unfalls sowie der beteiligte Snowboarder werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.