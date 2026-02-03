Winterdienst in Kärnten: Mehr Salz und Einsatzstunden als im Vorjahr

Der heurige Winter fordert den Kärntner Winterdienst stärker als im Vorjahr: Tausende Tonnen Streusalz und zehntausende Arbeitsstunden waren bisher nötig, um Straßen und Autobahnen sicher befahrbar zu halten.

Der heurige Winter stellt die Straßenmeistereien sowie auch die ASFINAG vor neue Herausforderungen: Eine Zwischenbilanz zeigt, dass sowohl der Arbeitsaufwand als auch der Verbrauch von Streusalz deutlich gestiegen sind, Grund dafür ist der härtere Winter als noch im Vorjahr.

Tonnenweise Salz auf den Straßen

Bisher kostete der Winterdienst das Land Kärnten laut Medienberichten rund 7,5 Millionen Euro. Rund zehn Millionen Euro werden jährlich für Winterdienst bereitgestellt, informierte Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber im abgelaufenen Jahr. Die über 400 Mitarbeiter der Straßenmeistereien waren bereits über 60.000 Stunden im Einsatz, um die Straßen wintertauglich zu halten. Dabei kamen laut den Berichten knapp 11.500 Tonnen Salz und 4.500 Tonnen Sole zum Einsatz, deutlich mehr als im Vorjahr. Kärntenweit standen im November 51 Streusalzsilos bereit, die mit rund 13.300 Tonnen Streusalz befüllt waren.

Aktueller Winter möglicherweise ein „Außreisser“

Auch auf den Kärntner Autobahnen zeigt sich der erhöhte Aufwand: Laut einem Bericht des ORF wurde fast doppelt so viel Salz wie in der vergangenen Saison gestreut. Experten führen den Anstieg vor allem auf den ungewöhnlich milden Winter der letzten Saison zurück, der die Vergleichsbasis niedrig hielt. Bereits vor knapp zwei Jahren schilderte Thomas Kritzer, der für den Betrieb zuständige ASFINAG-Abteilungsleiter der Service Gesellschaft, dass „mildere Winter künftig wohl zum Standard zählen werden“. Erhöhte Salzmengen und Stunden gab es damals in Vorarlberg und Tirol, es wird in Kärnten somit mit einem „Ausreißer“ gerechnet.