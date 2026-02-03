Kärntner Volkspartei stellt Weichen für 2026

Für die Kärntner Volkspartei wird 2026 ein entscheidendes Jahr: Die Partei bereitet sich auf die Kommunalwahlen in einem Jahr, die Landtagswahl 2028 und den bevorstehenden Landeshauptmann-Wechsel vor.

Inhaltlich will man sich auf den Standort konzentrieren, sagte Parteichef Martin Gruber am Dienstag vor Journalisten. Konkret bekannte er sich zur Entwicklung des Flughafens, verteidigte dessen Rückkauf, der Gegenstand eines Rechtsstreits ist, und befürwortete interkommunale Zusammenarbeit.

Gruber fordert Kurswechsel für Klagenfurt

Gruber kritisierte, dass Klagenfurt als Landeshauptstadt ihr wirtschaftliches Potenzial nicht nütze, dabei müsste die Stadt eigentlich Zugpferd für die Entwicklung des Landes sein. Die Parteiführung verwies auf eine Demox-Umfrage vom vergangenen Sommer mit 700 Befragten, bei der im Hinblick auf den Rückzug von Peter Kaiser (SPÖ) die Eignung zum Landeshauptmann abgefragt wurde. Gruber habe mit 42 Prozent den Bestwert erreicht. Damals stand noch nicht fest, wer aus der SPÖ Kaiser als Parteichef und Landeshauptmann folgt.

ÖVP-Umfrage läuft

Die ÖVP halte derzeit bei 48 Gemeindeoberhäuptern, mehr als 700 Vizebürgermeisterinnen und -vizebürgermeistern sowie Gemeindemandatarinnen und -mandataren, sagte Geschäftsführer Markus Keschmann. Die Partei habe rund 15.000 Mitglieder. Workshops zur Vorbereitung auf die Kommunalwahlen laufen bereits, gemeinsam mit der steirischen Landespartei ist eine Bildungsakademie „Campus Süd“ geplant. Seit einigen Wochen ist eine Umfrage zur Bürgerbeteiligung freigeschaltet, die bis nach dem politischen Aschermittwoch der Partei läuft. Bei dem Event werden EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Gruber sprechen. Außerdem soll die Landesparteizentrale Location für diverse Veranstaltungen werden. [APA / Red. 3.2.2026]