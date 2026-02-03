Neustart der Landesspitäler

In Abstimmung mit dem Klinikum Klagenfurt, den LKH Villach, Wolfsberg, Laas und der Gailtal-Klinik wurde die Website der Kabeg in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert. Da blieb kein Stein auf dem anderen – zumindest digital. Kabeg-Chef Arnold Gabriel: „Uns war es ein Anliegen, dass wir für Patienten, Besucher und potenzielle Mitarbeiter eine moderne und zeitgemäße Plattform bereitstellen, um sich über unsere Leistungen und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in den Kärntner Landeskliniken zu informieren.“ In der Tat wurde aus dem Projekt ein moderner, verständlicher und äußerst informativer Internetauftritt, der sich im Jahr 2026 sehen lassen kann. Gabriel weiter: „Seit Jahreswechsel sind das Portal www.kabeg.at und die Seiten der einzelnen Landeskliniken online. Im Zuge der Überarbeitung wurden sowohl technische als auch inhaltliche Verbesserungen durchgeführt, um den digitalen Auftritt der Kärntner Landeskliniken für die User zeitgemäß, zugänglicher und benutzerfreundlich zu gestalten.“

Was genau wurde umgesetzt?

Wichtig war die technische Aktualisierung, die Website wurde auf den neuesten technologischen Stand gebracht und kann auf allen Geräten optimal genutzt werden. Also auch auf dem Handy. Außerdem wurde der Kabeg-Auftritt hinsichtlich der Barrierefreiheit verbessert und die Navigation wurde optimiert. Arnold Gabriel: „Gesuchte Informationen lassen sich nun noch schneller entdecken.“ Besonders wichtig war dem Gesundheitsmanager die Stärkung des Karrierebereichs. Zukünftige Mitarbeiter finden nun noch schneller Informationen zu Stellenausschreibungen und den Angeboten der KABEG als Arbeitgeber. Letztlich sorgt jetzt Google Maps dafür, dass die Orientierung zu und in den Spitälern leichter fällt. Es soll sich ja niemand verirren.