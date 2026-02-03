Geld weg: Online-Betrügerinnen nutzten Kärntner Casanova aus

Bereits vor über einem Jahr lernte der 52-jährige Mann aus dem Bezirk Wolfsberg in den sozialen Netzwerken eine vermeintliche US-Army-Veteranin kennen, welche angeblich in der Ukraine stationiert sei. Diese verleitete ihn dazu, ihr mehrerer hundert Euro in Form von Online-Gutscheinen zu überweisen. Sie machte ihm weis, damit Busfahrkarten nach Österreich finanzieren zu wollen. Er wurde erst stutzig, nachdem es auch noch einen angeblichen Busunfall gab, woraufhin sie zusätzliche Geldbeträge forderte. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Nicht die einzige „Fernbeziehung“

Auf der Polizei-Dienststelle sich schließlich heraus, dass er auch noch einer zweiten Liebesbetrügerin auf den Leim gegangen war. „Auch mit der Frau aus der Schweiz hatte er bereits seit längerer Zeit Kontakt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Um sie bei einem Geschäftsabschluss zu unterstützen, überwies er ihr ebenfalls mehrere tausend Euro. Im Zuge dessen sei sie angeschossen worden, weshalb sich auch angebliche Mitarbeiter der Schweizer Kriminalpolizei sowie eines Krankenhauses bei ihm meldeten und weiter Geld forderten. „Rund 11.000 Euro für die Überstellung seiner verletzten Bekanntschaft in das Krankenhaus Wolfsberg“, so die Beamten. Erst im Laufe der Anzeigenerstattung wurde dem Casanova klar, dass auch diese Beziehung ein Betrug war.