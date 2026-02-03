Aktiv durch den Winter: Schneeschuh-Wanderung am 8. Februar

Wer den Winter in Kärnten von seiner magischen Seite erleben möchte, hat am Sonntag, dem 8. Februar 2026, eine besondere Gelegenheit: Bei der kostenlosen Schneeschuh-Wanderung auf die Petzen warten beeindruckende Naturerlebnisse und Bewegung in der klaren Bergluft. Treffpunkt für ist um 9.30 Uhr bei der Kassa der Bergbahn Petzen. Die geführte Tour unter der Leitung von Maria Pressl dauert etwa zwei Stunden plus Pausen und führt über eine Distanz von ca. 4 km sowie 350 Höhenmetern entlang der Schitouren-Route zur Mosthütte. Die Wanderung ist als leicht eingestuft und ideal für Einsteiger geeignet. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, Schneeschuhe oder Grödel sowie eine entsprechende Winterbekleidung und Jause. Eine Anmeldung unter 0650/3845559 ist erforderlich.

©Land Kärnten

Bewegung als Schlüssel zu einem gesunden Leben

Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko für zahlreiche Erkrankungen deutlich senken: Dazu zählen unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und psychische Belastungen. Auch der Knochenbau profitiert, denn Bewegung beugt Osteoporose vor und verbessert die Knochengesundheit. Kurz gesagt: Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder und trägt maßgeblich zu einem fitten Altern bei. Genau hier setzt die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ an. Gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten will man die Bevölkerung mit einem ganzjährigen „Bewegungsbogen“ zu mehr Aktivität motivieren.