Italientief bringt Regen und Schneefall bis in tiefe Lagen

Ein Italientief sorgt am Mittwoch – wie berichtet – für winterliche Bedingungen in Kärnten. Die Schneefallgrenze kann schonmal auf bis zu 900 Meter Seehöhe sinken. „Speziell am Nachmittag kann es dann oft auch kräftig und bis in tiefe Lagen schneien“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Betroffen ist vor allem Oberkärnten. Aber: „Die Niederschlagsmengen sind im Randbereich des Mittelmeertiefs noch recht unsicher“, erklären die Meteorologen. Vor allem Autofahrer sollten sich aber dennoch auf rutschige Fahrbahnen einstellen.