/ ©FF Rückersdorf
Das Bild zeigt eine Einsatzübung der Feuerwehr.
Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Eisrettungsübung am Sonnegger See.
Völkermarkt
04/02/2026
Thema "Eisrettung"

Im Sonnegger See eingebrochen: Florianis probten für den Ernstfall

Erste Gemeindeübung 2026 am Sonnegger See: FF Rückersdorf, Feuerwehr Altendorf und FF Miklauzhof trainierten gemeinsam das anspruchsvolle Thema Eisrettung – von Theorie bis Praxis.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)

Vor Kurzem fand die erste Gemeindeübung des Jahres der FF Rückersdorf gemeinsam mit der Feuerwehr Altendorf (Gemeinde Sittersdorf) und der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof am Sonnegger See statt. Im Fokus stand das Thema Eisrettung, ausgerichtet vom Wasserdienst der FF Rückersdorf.

Das Bild zeigt eine Einsatzübung der Feuerwehr.
©FF Rückersdorf

Eisrettung stand im Mittelpunkt der Übung

Die Übung gliederte sich in zwei Gruppen. Dabei wurden Kameraden und Kameradinnen des Sanitätsdienstes der FF Rückersdorf und der FF Miklauzhof in das richtige Vorgehen nach einer Eisrettung beziehungsweise der Bergung verunfallter Personen aus dem Wasser eingeführt. Ein Schwerpunkt lag auf dem Erkennen und Behandeln von Unterkühlungs- und Erfrierungssymptomen. „In der zweiten Station wurde im Theorieteil erklärt, wie eine im Eis eingebrochene Person mithilfe der Steckleiter sowie der Korbtrage unter besonderer Berücksichtigung des Eigenschutzes geborgen werden kann.“, erklärten die Florianis. Anschließend wurde das Erlernte praktisch umgesetzt. Dabei wurde einer der Taucher mit verschiedenen Methoden aus dem Wasser geborgen.

