Italientief: Warnstufe in Oberkärnten noch einmal gestiegen

Am Mittwoch sorgt ein Italientief für winterliche Bedingungen in Kärnten. Die Warnstufe für Oberkärnten wurde von Tauernwetter noch einmal erhöht.

Ein Italientief soll am Mittwoch für winterliche Bedingungen in Kärnten sorgen. Die Schneefallgrenze kann bereits auf bis zu 900 Meter sinken. „Speziell am Nachmittag kann es dann oft auch kräftig und bis in tiefe Lagen schneien“, hieß es bereits gestern vonseiten der Geosphere Austria. Betroffen ist besonders Oberkärnten. Die Meteorologen weisen jedoch darauf hin: „Die Niederschlagsmengen sind im Randbereich des Mittelmeertiefs noch recht unsicher.“ Autofahrer sollten sich dennoch auf rutschige Fahrbahnen einstellen. Von Christian Stefan, Wetterexperte der Geosphere Austria, heißt es: „Es schaut schon recht kräftig aus. Der Niederschlag intensiviert sich dann am Nachmittag und Abend.“

©Tauernwetter Ein Blick auf die Karte mit den Warnstufen um 6:40, Mittwoch.

Neue Warnstufe für Oberkärnten

Auch Oberkärnten soll es laut Informationen von Tauernwetter heftiger als zuerst erwartet treffen. Ab der Mittagszeit soll sich der Niederschlag deutlich verstärken. „Tauernwetter hat für weite Teile Kärntens und Osttirols Schneewarnungen herausgegeben – in Teilen Oberkärntens gilt die höchste Warnstufe“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter. Auch laut der Geosphere Austria soll es in Oberkärnten heftig werden, hier sollen es zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 08:32 Uhr aktualisiert