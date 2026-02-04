„Sie wurde aus den Schiern katapultiert“: Kärntner bittet um Hinweise

Plötzlich hat es gekracht: Eine 44-jährige Frau wurde von einem zu schnell fahrenden Skifahrer gerammt und schwer verletzt. Ihr Vater bittet nun um Hinweise.

Ein 73-jähriger Leser wandte sich am Dienstag an die Redaktion, um über einen schweren Skiunfall seiner 44-jährigen Tochter zu berichten. Laut seinem Schreiben kam es auf der Gerlitze zu einem Zusammenstoß: „Ein Schifahrer raste von hinten in meine Tochter. Sie wurde aus den Schiern katapultiert, schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins LKH Villach gebracht“, schilderte er gegenüber 5 Minuten.

Augenzeugen sprechen von einer Fahrerflucht

Augenzeugen berichten gegenüber des Mannes, dass sie einen eher jugendlichen, schwarz gekleideten Skifahrer gesehen hätten, der unsicher und viel zu schnell die Abfahrt hinunterraste. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten konnte keine Auskunft gegeben werden, ob tatsächlich eine Fahrerflucht stattfand, jedoch wurde bestätigt, dass es am besagten Tag zu Unfällen auf der Piste kam, die von der Polizei aufgenommen wurden. Die Familie der Verletzten bedankte sich zudem ausdrücklich bei einer Ersthelferin, die als Krankenschwester zur Hilfe kam.

„Geht ihr den Umständen entsprechend gut“

Der Vater beschreibt die dramatischen Momente so: „Ich stand ein paar Meter unterhalb des Zusammenstoßes, habe den Unfall aber in dem Moment nicht gesehen. Als es gekracht hat, habe ich hingeschaut.“ Am Mittwochmorgen meldete sich die Tochter bei ihrem Vater: „Es geht ihr den Umständen entsprechend soweit gut. Ich fahre heute noch zu ihr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert