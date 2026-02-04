Verkehr in Kärnten: Hier musst du aktuell extra vorsichtig sein

Autofahrer in Kärnten müssen derzeit mit zahlreichen Baustellen, Fahrbahnverengungen und Sperren auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen rechnen. Ebenso kann es auf den Straßen heute rutschig werden.

In Kärnten müssen Autofahrer derzeit mit zahlreichen Baustellen, Fahrbahnverengungen und Sperren auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen rechnen, wie aus dem ÖAMTC Verkehrsservice hervorgeht. Auf der A2 Süd Autobahn zwischen Graz und Klagenfurt ist die Strecke zwischen Modriach und Packsattel in beiden Richtungen auf 3,25 Meter verengt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Ebenfalls auf der A2 kommt es im weiteren Streckenverlauf im steirischen Gebiet zwischen Mooskirchen und Packsattel zu Gegenverkehr im Rahmen einer Großbaustelle. Auf der A10 Tauern Autobahn sorgen geänderte Verkehrsführungen und Gegenverkehr für Verzögerungen, sowohl am Knoten Spittal-Millstätter See als auch im Bereich Gmünd-Maltatal und der Unterflurtrasse St. Andrä. Ebenso gilt zu beachten: Im Bereich der Skigebiete ist Phasenweise mit leichtem Stau zu rechnen, vor allem zu den Stoßzeiten.

Baustellen sorgen für Fahrbahnverengungen

Auch auf den Bundesstraßen ist mit Behinderungen zu rechnen. Die B99 zwischen Lieserbrücke und Spittal an der Drau ist wegen Wartungsarbeiten am Radweg R9 gesperrt, Umleitungen führen über die L10, die A10 und regionale Radwege. Auf der B109 zwischen Tschau und dem Grenzübergang Wurzenpass gibt es werktags zwischen 10 und 18 Uhr Sperren, am Wochenende ist die Strecke frei befahrbar. Die Görtschitztal Straße B92 ist zwischen Lassendorf und St. Thomas in beiden Richtungen auf jeweils einen Fahrstreifen verengt, ebenso die B110 am Plöckenpass.

Achtung: Es könnte rutschig werden

Auch zahlreiche Landesstraßen und Hochalpenstraßen sind betroffen: Die Wöbringer Landesstraße L62a, die Koralpenhöhenstraße L149, die Nockalmstraße zwischen Ebene Reichenau und Kremsbrücke sowie die Malta-Hochalm-Straße sind teils gesperrt oder mit Geschwindigkeitsbegrenzungen versehen. Wintersperren bestehen auf der Großglockner Hochalpenstraße und der Nockalmstraße. In Villach sorgt die Dr.-Schärf-Straße zwischen Ulricher Straße und Pappelweg für Baustellenverkehr. Wer in Kärnten unterwegs ist, sollte auf geänderte Verkehrsführungen achten, die erlaubte Geschwindigkeit einhalten und bei gesperrten Strecken frühzeitig alternative Routen planen, sowie auch mit einer rutschigen Fahrbahn aufgrund des Italientiefs rechnen.