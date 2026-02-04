Hochzeit: Sie sagten noch „ja“, dann starb ihre große Liebe

Gabriele Grabner aus Kärnten erlebte Karriere, Familie und eine schwere Lebenskrise – und kämpfte sich zurück ins Leben. Heute zeigt sie: Mit Mut, Herz und Entschlossenheit lässt sich jede Hürde überwinden.

Gabriele Grabner (45) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stürzte nach Karriere und Ehe in eine Krise – und fand ins Leben zurück. Bis ein weiterer Schicksalsschlag einschlug. Heute zeigt sie: Wer will, kann alles überwinden. Nach dem Wirtschaftsstudium, dem guten Job bei einer Bank und dem üblichen Familienleben – verheiratet, drei Kinder – kam die Krise schleichend: Innere Leere, das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. In dieser Dunkelheit formte Gabriele eine Entscheidung. „Es gab einen Weg in die Krise, also musste es auch einen heraus geben“, erinnert sie sich. Dann schlug das Schicksal erneut zu.

Neuanfang mit Herz und Mut

Der Schritt aus dem Schatten begann mit einer Neuorientierung. Gabriele kündigte ihren Job, trat eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin an und sammelte weitere Qualifikationen. „Ich bin meinem Herzen gefolgt“, beschreibt sie ihren Antrieb. In dieser Zeit durchlief sie auch schwere private Prüfungen – Scheidung, das Jonglieren mit drei Kindern, die Abweichung vom „normalen Weg“ in einer ländlichen Umgebung, in der ihr Umfeld oft skeptisch zusah, viele wendeten sich ganz ab. „Manche betitelten mich als ‚Hexe’“, erinnert sie sich. Doch Gabriele blieb auf ihrem Kurs.

„Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt läuft“

Ihre mutigen Schritte fruchteten: Heute arbeitet sie seit über einem Jahrzehnt selbstständig, spezialisiert sich auf Aufstellungsarbeit. Ihre Arbeit ist mehr als eine Methode: Sie bietet Raum, um Muster zu erkennen, verdrängte Gefühle zu benennen und Neues zu wagen. Und auch im privaten Leben wendete sich für Gabriele alles zum Guten. „Es gab eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, dass es jetzt läuft. Ich lernte meine große Liebe kennen, war wieder glücklich.“ Alles schien perfekt bis eine niederschmetternden Diagnose die vermeintliche Sicherheit erneut zerstörte.

Abschied, Schmerz und neues Vertrauen

„Er hatte Krebs“, kann Gabriele heute gefasst erzählen. Drei Jahre kämpfte ihr Partner gegen diese Krankheit, Gabriele war dabei stets an seiner Seite. Im Mai 2024 verstarb ihre große Liebe. „Ich habe ihn bis zu seinem letzten Atemzug begleitet“, erzählt sie. Nur sechs Tage vor seinem Tod gaben sie sich auf der Palliativstation noch das Jawort. „Dieser Schmerz war eine neue Liga“, gesteht sie. Akzeptieren, Loslassen lernen – Lektionen, die sie tief prägten. In ihrer Sprache klingt es wie eine stille Beichte, die zur Klarheit führt: „Ich musste lernen zu akzeptieren, dass sein Weg zu Ende war.“

„Unterstützen statt urteilen“

Der Kreis der Freunde schrumpfte weiter. Auch weil Gabriele inzwischen erneut aufstand, einen neuen Partner gefunden hat und durch ihre Erfahrungen ihr Leben nun spiritueller lebt. „Viele können das nicht akzeptieren. Schmerz und Trauer wird in unserer Gesellschaft akzeptiert, doch um loszulassen, nach vorne zu schauen und abzuschließen fehlt oft der Mut.“ Ihr Appell lautet daher: Weg vom Urteilen über andere, hin zu einer Gemeinschaft, die voneinander lernt und unterstützt. „Ich konzentriere mich jetzt auf diese Menschen“, sagt sie mit ruhiger Entschlossenheit.

Stärker den je

Heute hat Gabriele Grabner eine klare Botschaft für alle, die denken, sie seien Opfer ihres eigenen Schicksals: „Wir alle haben die Kraft, unser Schicksal zu bewältigen – wenn wir es wollen.“ Gabriele lebt dieses Credo täglich, ihre nächste Etappe führt sie nach Bali: „Ich mache eine 14tägige spirituelle Entwicklungsreise um mich nach den Ereignissen der Vergangenheit erneut selbst zu ordnen.“ Mit ihrer Geschichte möchte sie Leuchtturm für andere sein, denn sie weiß: Es gibt nichts im Leben, das man nicht bewältigen kann. „Wir alle haben die Kraft dazu.

Wenn wir es wollen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert