Wolf mit Sender-Halsband in Kärnten erlegt

Ein von der Wissenschaft mit einem Sendehalsband versehener Wolf wurde - wie 5 Minuten exklusiv bekannt wurde - in der Nacht zum Montag im Bezirk Spittal abgeschossen. Die Recherche wurde jetzt aus dem Büro Gruber bestätigt.

Insgesamt wurden heuer schon fünf Wölfe in Kärnten abgeschossen. Im Detail wird ab 2026 nur mehr auf Anfrage über erfolgte Abschüsse berichtet, heißt es nach einer Anfrage im Büro des Jagdreferenten, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Besenderter Wolf in Kärnten erlegt

Besonders der Abschuss jenes Wolfes, der mit einem Halsband und einem Sender klar erkennbar war, schmerzt die Wisserschaftler in Italien. In einer Aussendung des Landes heißt es dazu: Die Entnahme wurde umgehend beim Land Kärnten gemeldet und vor Ort überprüft. Sie war verordnungskonform, gemäß §4 der Kärntner Risikowolfsverordnung. Im Gebiet gab es eine Entnahmefreigabe, der Abschuss erfolgte in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet. „Die Universität Udine wurde vom Land Kärnten unverzüglich verständigt. Sie steht mit unserer Fachabteilung weiterhin in engem Austausch und wird von uns alle benötigten Informationen erhalten.“

Forscher kannten Risiko

Festgehalten wird vonseiten des Landes, dass den Verantwortlichen für das italienische Monitoringprojekt von Beginn an die gesetzlichen Grundlagen in Kärnten bewusst waren. Es war auf italienischer Seite somit immer bekannt, dass es zu einer Entnahme des besenderten Wolfs kommen könnte, sollte er sich als Risikowolf verhalten. „Dieser Fall ist nun eingetreten.“

Land stoppt Einzelmeldungen zu erlegten Wölfen

Das Land Kärnten veröffentlicht seit 2026 nicht mehr jede Wolfsentnahme in einer Pressemeldung. Der Schutzstatus des Wolfs wurde von der EU im Jahr 2025 gesenkt, daher fiel die Entscheidung, bei Entnahmen nun gleich vorzugehen wie bei anderen Wildtierarten im Anhang 5 der FFH-Richtlinie. Denn auch bei Gams, Biber oder Fischotter erfolgt keine Pressemeldung bei jedem erlegten Tier. „Da uns die besondere Emotionalität beim Thema Wolf aber bewusst ist, wird es quartalsweise Veröffentlichungen der erfolgten Wolfsentnahmen geben.“ Mit Stand heute wurden 2026 fünf Risikowölfe in Kärnten entnommen, in den Bezirken Villach-Land, Spittal und Hermagor.

#Update – Verein kritisiert Wolfsabschuss

Für den Verein „Wölfe in Österreich“ ist der Abschuss ein weiterer Eskalationspunkt im Kärntner Wolfsmanagement und ein klarer Bruch mit dem europäischen Artenschutzrecht. Besonders schwer wiege, dass mit dem Wolf ein zentrales Forschungstier getötet wurde. Vereinsobmann Gerald Friedl betont: „Dieser Wolf war kein sogenannter Problemwolf, sondern ein Forschungstier. Mit seinem Tod wurde ein wichtiges Instrument des Wolfsmonitorings zerstört.“ Laut ihm wären Bewegungsdaten des besenderten Tieres bereits vor dem Abschuss in sozialen Medien kursiert. „Wenn Standortdaten öffentlich sind und niemand reagiert, ist der Abschuss kein Zufall, sondern vorhersehbar.“

Obmann ortet fehlende Transparenz

Auffällig sei für ihn zudem, dass das Land Kärnten seit Anfang 2026 keine Wolfsabschüsse mehr öffentlich bekannt macht. Für den Verein wirft das erhebliche Fragen nach Transparenz und politischer Verantwortung auf: „Wenn Abschüsse nicht mehr veröffentlicht werden, entsteht der Eindruck, dass man sich der öffentlichen Debatte entziehen will“, so der Obmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 16:17 Uhr aktualisiert