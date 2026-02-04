Schwerverletzter wartet über eine Stunde auf Hilfe: „Wie kann das sein?“

Schwere Vorwürfe erhebt ein Kärntner gegen die Rettungsleitstelle. Sein schwerverletzter Vater musste nach einem Skiunfall auf der Simonhöhe über eine Stunde auf Hilfe warten. Der Ablauf soll nun umfassend evaluiert werden.

Es waren dramatische Szenen, die sich am vergangenen Freitag auf der Simonhöhe im Bezirk Feldkirchen abgespielt haben. Wie berichtet, hat dort ein Skifahrer multiple Knochenbrüche erlitten, nachdem er gegen einen Eisenhydranten geprallt war. „Das war mein Vater“, erklärt Armin S. gegenüber 5 Minuten. „Der Unfall ereignete sich um zirka 8.30 Uhr, um 8.42 Uhr wurde ich angerufen, dass etwas passiert ist. Natürlich bin ich sofort losgefahren!“ Als der Kärntner um 9.35 Uhr vor Ort ankam, waren jedoch noch keine Rettungskräfte anwesend. „Da ist er schon eine Stunde im Schnee gelegen und die Leitstelle des Roten Kreuzes wurde bereits zig mal von verschiedenen Leuten angerufen!“

Notarzt kam erst nach über einer Stunde

Es dauerte zumindest eine weitere Viertelstunde bis der Notarzt letztendlich eintraf. „Er war der erste vom Rettungsteam“, berichtet Armin. Er erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Kärntner Rettungsleitstelle: „Wie kann es sein das ein Patient mit Polytrauma fast eineinhalb Stunden auf Hilfe warten muss? Das ist grob fahrlässig und kann Menschenleben kosten! Ganz abgesehen davon, dass mein Vater solange enorme Schmerzen aushalten musste.“

Einsatz wird intern geprüft

5 Minuten stellte daraufhin eine Anfrage bei der Rettungsleitstelle. Dort wird betont, dass es grundsätzlich ein zentrales Anliegen ist, bei jedem Notruf so rasch wie möglich die jeweils adäquaten Einsatzmittel zu alarmieren. „Aufgrund des suboptimalen Verlaufs wird der betreffende Einsatz derzeit intern geprüft“, betont Gernot Pommer vom Roten Kreuz. Ziel sei es, den Ablauf umfassend zu evaluieren und Optimierungspotenziale in den bestehenden Prozessen für vergleichbare Notfallsituationen zu identifizieren. „Zudem stehen wir bereits in Kontakt mit den Angehörigen, um die Situation aufzuarbeiten“, erklärt der Rot-Kreuz-Sprecher weiter.

So entscheidet die Leitstelle

Generell folge die Alarmierungsreihenfolge der Leitstelle aber klar definierten Prioritäten: „Notarzteinsätze haben Vorrang vor Rettungseinsätzen, diese wiederum vor Sanitätseinsätzen und Krankentransporten.“ Die Leitstelle arbeitet dabei mit einer standardisierten Notrufabfrage, auf deren Basis, sofern möglich, ein Einsatzcode generiert wird. „Dieser Einsatzcode legt die Ausrückordnung und die Priorisierung der alarmierten Einsatzmittel fest.“