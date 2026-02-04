Wintereinbruch in Kärnten: Hier brauchen Autofahrer Schneeketten

Ein Italientief sorgt am Mittwoch für winterliches Wetter in Kärnten. Laut dem ÖAMTC-Verkehrsservice herrscht auf mehreren Straßen Schneekettenpflicht. Autofahrer sollten Vorsicht walten lassen.

In Teilen von Oberkärnten und Osttirol sorgt am Mittwoch teils kräftiger Schneefall für winterliche Straßenbedingungen. Sowohl der ÖAMTC- als auch der ASFINAG-Verkehrsservice warnen vor glatten Fahrbahnen, stellenweise herrscht sogar Schneekettenpflicht.

Schneekettenpflicht: B91 Loiblpass Straße: zwischen Unterbergen und Grenztunnel Loibl in beiden Richtungen

B100 Drautal Straße: zwischen Kleblach und Oberdrauburg in beiden Richtungen

B107 Großglocknerstraße: zwischen Stribach und Kreuzung nach Winklern in beiden Richtungen

B110 Plöckenpass Straße: zwischen Oberdrauburg und Laas in beiden Richtungen

B90 Nassfeld Straße: zwischen Tröpolach und Sonnenalpe Nassfeld in beiden Richtungen

B99 Katschberg Straße: zwischen Katschberg und Mühlbach, sowie zwischen Stranach und Katschberghöhe in beiden Richtungen

B105 Mallnitzer Straße und L8 Ankogel Straße: zwischen Obervellach und Mallnitz in beiden Richtungen Quelle: ÖAMTC