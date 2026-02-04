Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Straße, es herrscht Schneefahrbahn.
Auf vielen Kärntner Straßen herrscht Schneefahrbahn.
Kärnten
04/02/2026
Übersicht

Wintereinbruch in Kärnten: Hier brauchen Autofahrer Schneeketten

Ein Italientief sorgt am Mittwoch für winterliches Wetter in Kärnten. Laut dem ÖAMTC-Verkehrsservice herrscht auf mehreren Straßen Schneekettenpflicht. Autofahrer sollten Vorsicht walten lassen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(42 Wörter)

In Teilen von Oberkärnten und Osttirol sorgt am Mittwoch teils kräftiger Schneefall für winterliche Straßenbedingungen. Sowohl der ÖAMTC- als auch der ASFINAG-Verkehrsservice warnen vor glatten Fahrbahnen, stellenweise herrscht sogar Schneekettenpflicht.

Schneekettenpflicht:

  • B91 Loiblpass Straße: zwischen Unterbergen und Grenztunnel Loibl in beiden Richtungen
  • B100 Drautal Straße: zwischen Kleblach und Oberdrauburg in beiden Richtungen
  • B107 Großglocknerstraße: zwischen Stribach und Kreuzung nach Winklern in beiden Richtungen
  • B110 Plöckenpass Straße: zwischen Oberdrauburg und Laas in beiden Richtungen
  • B90 Nassfeld Straße: zwischen Tröpolach und Sonnenalpe Nassfeld in beiden Richtungen
  • B99 Katschberg Straße: zwischen Katschberg und Mühlbach, sowie zwischen Stranach und Katschberghöhe in beiden Richtungen
  • B105 Mallnitzer Straße und L8 Ankogel Straße: zwischen Obervellach und Mallnitz in beiden Richtungen

Quelle: ÖAMTC

©Leservideo | Im Gailtal herrscht zum Teil Schneefahrbahn.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: