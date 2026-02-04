Warnstufe 4: Lawinenlage in Kärnten spitzt sich zu

Aufgrund der derzeit vorherrschenden Wetterlage steigt auch die Lawinengefahr in Kärnten. Zum Teil wurde Warnstufe 4 ausgerufen.

„Mit der Intensivierung der Niederschläge sind vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von 1.800 Meter Seehöhe vermehrt mittlere und vereinzelt große spontane Lawinen möglich“, heißt es am Mittwochabend vonseiten des Lawinenwarndienstes Kärnten. Speziell in den Staulagen entlang der südlichen Landesgrenze ist Vorsicht geboten. In den Karnischen Alpen sowie in den Gailtaler Alpen wurde zum Teil sogar Lawinenwarnstufe 4 ausgerufen.

©Screenshot: lawinenwarndienst.ktn.gv.at Zu sehen: Die aktuelle Vorhersage des Kärntner Lawinenwarndienstes.

Große Lawinengefahr auch im südwestlichen Osttirol

Aufgrund prognostizierter Schneefälle und des weiterhin schwachen Schneedeckenaufbaus gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Donnerstag ebenfalls die zweithöchste Lawinengefahrenstufe aus – und zwar für die Karnischer Kamm, die Lienzer Dolomiten und die Deferegger Alpen ab 1.800 Höhenmetern. In den anderen Teilen Osttirols sowie entlang des Alpenhauptkamms von der Silvretta bis zu den Hohen Tauern ist die Lawinensituation ebenfalls angespannt – hier gilt vorerst Lawinengefahrenstufe 3.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 21:03 Uhr aktualisiert