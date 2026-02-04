Skip to content
Hecke, Verkehrsinsel und Mauer: Eine 84-jährige Autofahrerin kam bei einem Verkehrsunfall in Wolfsberg glimpflich davon.
Wolfsberg
04/02/2026
Beim Autofahren

Unfall: Pensionistin verliert in Rechtskurve plötzlich die Kontrolle

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch im Stadtgebiet von Wolfsberg. Eine Autofahrerin (84) verlor in einer Kurve die Kontrolle, durchbrach eine Hecke, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen eine Mauer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Einen sprichwörtlich wilden Ritt hat eine 84-jährige Pensionistin hinter sich. Die Frau kam am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet von Wolfsberg von der Fahrbahn ab. „Dabei durchdrang sie eine Hecke, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schlussendlich nach einem Frontalzusammenstoß mit einer Hausmauer zum Stillstand“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Wolfsberg.

Seniorin kommt mit leichten Verletzungen davon

Die Lenkerin hatte Glück im Unglück: Sie zog sich bei den Strapazen nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins LKH Wolfsberg. „Ein Durchgeführter Alkomatentest verlief negativ“, heißt es seitens der Polizei. Im Einsatz stand außerdem die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg.

