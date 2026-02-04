Nichts geht mehr: LKW blockieren Drautal Straße

Kein Vorankommen gibt es aktuell auf der B100 Drautal Straße im Bereich von Greifenburg. Mehrere LKW sind aufgrund der schneeglatten Fahrbahn liegen geblieben.

Ein Italientief sorgt derzeit für winterliche Bedingungen auf Kärntens Straßen. Vielerorts herrscht Schneefahrbahn, teils wurde sogar Schneekettenplicht ausgerufen. Besonders brenzlig ist die Lage aktuell im Bezirk Spittal an der Drau. Laut ÖAMTC-Verkehrsservice ist die B100 Drautal Straße seit Mittwochnachmittag sowohl zwischen Lendorf und Greifenburg als auch zwischen der Kreuzung nach Radlach und Simmerlach in beiden Richtungen gesperrt. „Mehrere Fahrzeuge und LKW stecken teilweise in Greifenburg fest“, berichtet Julian gegenüber 5 Minuten. Betroffen ist auch die L3 Amlacher Straße. Ausweichen ist daher nur großräumig möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 20:20 Uhr aktualisiert