11.000 betroffene Frauen: Genitalverstümmelung längst auch bei uns Thema

Weibliche Genitalverstümmelung ist durch weltweite Migration auch in Österreich ein Thema. Zum internationalen Welttag ruft das Kärntner Rote Kreuz dazu auf, diese schwere Form der Gewalt gegen Frauen nicht zu übersehen.

Anlässlich des internationalen Welttags gegen weibliche Genitalverstümmelung macht das Kärntner Rote Kreuz auf eine der gravierendsten Formen geschlechtsspezifischer Gewalt aufmerksam: Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Schätzungen zufolge leben in Österreich rund 11.000 betroffene Frauen, die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. Als Teil der österreichweiten FGM/C-Koordinationsstelle engagiert sich das Rote Kreuz Kärnten seit Jahren intensiv in der Präventions-, Vernetzungs- und Schulungsarbeit. Ziel ist es, betroffene Frauen zu unterstützen, gefährdete Mädchen frühzeitig zu schützen und Fachkräfte für den professionellen Umgang mit FGM/C zu sensibilisieren.

Männer als Schlüssel?

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Einbeziehung von Männern. „Nachhaltige Präventionsarbeit gelingt nur dann, wenn auch Männer – sowohl in den Communities als auch in Institutionen – aktiv eingebunden werden“, betont Lisa Tschuschnig-Wascher, Ansprechpartnerin der FGM/C-Koordinationsstelle Kärnten im Roten Kreuz. Männer spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, tradierte Muster zu hinterfragen und Veränderungsprozesse anzustoßen. Dieser Ansatz steht auch im Fokus des Fachvortrags, der im Rahmen des 5. Gendermedizin- und Diversity Day der FH Kärnten in Kooperation mit dem Kärntner Gesundheitsfonds und der Geschäftsstelle für Geschlechterspezifische Medizin Kärnten, am 18. März 2026 stattfindet. Die Online-Veranstaltung bietet Raum für Austausch, Wissenstransfer und Vernetzung.

Praxisnahe Schulung

Ergänzend dazu lädt das Kärntner Rote Kreuz am Dienstag, dem 21. April 2026, zu einer Multiplikatorenschulung zum Thema FGM/C nach Klagenfurt ein. Die Schulung richtet sich an Fachkräfte aus dem Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich und vermittelt fundiertes Wissen zu Formen, rechtlichen Rahmenbedingungen und gesundheitlichen Folgen von FGM/C.