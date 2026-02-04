Wetterausblick: In Kärnten bleibt es grau und nass

Nach einer schneereichen Nacht zeigt sich das Wetter in Kärnten am Donnerstag von seiner grauen Seite. Es bleibt trüb und nass. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber aber deutlich an.

In ganz Kärnten halten sich am Donnerstag dichte Wolkenfelder hartnäckig am Himmel. Vor allem am Vormittag erwarten uns verbreitet noch etwas Regen oder Schnee. „Ein paar wenige Zentimeter fallen am ehesten in den Morgenstunden in den westlichen Landesteilen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Aber: Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf 800 bis 1200 Meter Seehöhe an. Die Höchstwerte erreichen zwischen 2 und 5 Grad.