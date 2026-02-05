„Extreme Schneemengen“: So viel ist in Kärnten und Osttirol gefallen

Das Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag extreme Schneemengen nach Oberkärnten und Osttirol gebracht. Einen Überblick darüber, wo es wieviel geschneit hat, bekommst du hier.

In Kärnten und Osttirol hat es aufgrund des Italientiefs stark geschneit.

Wie bereits angekündigt, kam es am gestrigen Mittwoch zu kräftigen Schneefällen. Wetterdienste hatten auch Unwetterwarnungen ausgesprochen. Prognostiziert wurden teils 40 Zentimeter und bis zu ein Meter Schnee. Wo wieviel über Nacht gefallen ist, erfährst du hier.

Italientief: Neuschnee in Kärnten und Osttirol

Wie erwartet kam es aufgrund des Niederschlags auch zu einer angespannten Verkehrssituation, wie beispielsweise auf der Drautal Straße. Auf mehreren Straßen herrschte Schneekettenpflicht. Auch die Lawinenlage in Kärnten spitzt sich zu, nach den starken Niederschlägen gilt auf den Bergen teils Lawinenwarnstufe vier. Die Geosphere Austria sprach von einiges an Neuschnee, die Schneefallgrenze war jedoch teils noch unsicher. Mehr dazu erfährst du hier: Bis zu 1 Meter Neuschnee: Hier trifft das Italientief Kärnten besonders.

©tauernwetter.at Am Bild ist eine Niederschlagsanalyse der letzten 30 Stunden bis Donnerstag, 5. Feber, 5 Uhr zu sehen.

Über ein Meter Schnee in Kärnten

Wie es von David Kaufmann von tauernwetter.at heißt wurden im Lesachtal „bis zu 77 Zentimeter Schnee gemessen, auch in vielen Tälern Oberkärntens und Osttirols liegt eine mächtige Schneedecke. In den Hochlagen der Karnischen Alpen liegt stellenweise über ein Meter Schnee. Die Nacht war von Straßensperren, Schneekettenpflicht und Stromausfällen geprägt.“ Im folgenden werden die Schneehöhen in den Tälern gezeigt. Tauernwetter.at teilt mit, dass diese im Verlauf des Vormittags noch ansteigen können. Dargestellt sind die höchsten gemessenen Werte zwischen zwei und 5.40 Uhr am 5. Feber 2026.

Kornat im Lesachtal 77 cm Kötschach-Mauthen 62 cm Bad Bleiberg 54 cm Mallnitz 50 cm Lienz 48 cm Sillian 43 cm St. Jakob in Defereggen 42 cm Obervellach 35 cm Hermagor 33 cm Loiblpass 33 cm Kals am Großglockner 31 cm Döllach 26 cm Spittal an der Drau 19 cm Preitenegg 13 cm Arriach 10 cm Villach 10 cm Ferlach 4 cm

©tauernwetter.at/David Kaufmann | Das Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag extreme Schneemengen nach Oberkärnten und Osttirol gebracht. ©5 Minuten | Wie bereits angekündigt, kam es am gestrigen Mittwoch zu kräftigen Schneefällen. ©5 Minuten | Wetterdienste hatten auch Unwetterwarnungen ausgesprochen. ©Leser | Auch in Kirchbach im Gailtal kam einiges an Schnee herunter.

Wetteraussichten am Donnerstag

Nach dem kräftigen Schneefall halten sich am Tag weiterhin die Wolken, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. „Dabei schneit und regnet es in Kärnten aber nur noch gebiets- und zeitweise ein wenig. Die Schneefallgrenze steigt von oft tiefen Lagen in der Früh im Tagesverlauf auf 800 bis 1100m an“, so die Meteorologen abschließend.

