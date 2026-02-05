Skip to content
©tauernwetter.at/David Kaufmann
Das Bild auf 5min.at zeigt eine verschneite Straße.
In Kärnten und Osttirol hat es aufgrund des Italientiefs stark geschneit.
Kärnten
05/02/2026
Italientief

„Extreme Schneemengen“: So viel ist in Kärnten und Osttirol gefallen

Das Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag extreme Schneemengen nach Oberkärnten und Osttirol gebracht. Einen Überblick darüber, wo es wieviel geschneit hat, bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
2 Minuten Lesezeit(330 Wörter)

Wie bereits angekündigt, kam es am gestrigen Mittwoch zu kräftigen Schneefällen. Wetterdienste hatten auch Unwetterwarnungen ausgesprochen. Prognostiziert wurden teils 40 Zentimeter und bis zu ein Meter Schnee. Wo wieviel über Nacht gefallen ist, erfährst du hier.

Italientief: Neuschnee in Kärnten und Osttirol

Wie erwartet kam es aufgrund des Niederschlags auch zu einer angespannten Verkehrssituation, wie beispielsweise auf der Drautal Straße. Auf mehreren Straßen herrschte Schneekettenpflicht. Auch die Lawinenlage in Kärnten spitzt sich zu, nach den starken Niederschlägen gilt auf den Bergen teils Lawinenwarnstufe vier. Die Geosphere Austria sprach von einiges an Neuschnee, die Schneefallgrenze war jedoch teils noch unsicher. Mehr dazu erfährst du hier: Bis zu 1 Meter Neuschnee: Hier trifft das Italientief Kärnten besonders.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Niederschläge in Kärnten.
©tauernwetter.at
Am Bild ist eine Niederschlagsanalyse der letzten 30 Stunden bis Donnerstag, 5. Feber, 5 Uhr zu sehen.

Über ein Meter Schnee in Kärnten

Wie es von David Kaufmann von tauernwetter.at heißt wurden im Lesachtal „bis zu 77 Zentimeter Schnee gemessen, auch in vielen Tälern Oberkärntens und Osttirols liegt eine mächtige Schneedecke. In den Hochlagen der Karnischen Alpen liegt stellenweise über ein Meter Schnee. Die Nacht war von Straßensperren, Schneekettenpflicht und Stromausfällen geprägt.“ Im folgenden werden die Schneehöhen in den Tälern gezeigt. Tauernwetter.at teilt mit, dass diese im Verlauf des Vormittags noch ansteigen können. Dargestellt sind die höchsten gemessenen Werte zwischen zwei und 5.40 Uhr am 5. Feber 2026.

Kornat im Lesachtal77 cm
Kötschach-Mauthen62 cm
Bad Bleiberg54 cm
Mallnitz50 cm
Lienz48 cm
Sillian43 cm
St. Jakob in Defereggen42 cm
Obervellach35 cm
Hermagor33 cm
Loiblpass33 cm
Kals am Großglockner31 cm
Döllach26 cm
Spittal an der Drau19 cm
Preitenegg13 cm
Arriach10 cm
Villach10 cm
Ferlach4 cm
Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf Bäumen.
©tauernwetter.at/David Kaufmann |
Das Italientief hat in der Nacht auf Donnerstag extreme Schneemengen nach Oberkärnten und Osttirol gebracht.
Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf Bäumen.
©5 Minuten |
Wie bereits angekündigt, kam es am gestrigen Mittwoch zu kräftigen Schneefällen.
Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf Bäumen.
©5 Minuten |
Wetterdienste hatten auch Unwetterwarnungen ausgesprochen.
Das Bild auf 5min.at zeigt Schnee in Kirchbach im Gailtal.
©Leser |
Auch in Kirchbach im Gailtal kam einiges an Schnee herunter.

Wetteraussichten am Donnerstag

Nach dem kräftigen Schneefall halten sich am Tag weiterhin die Wolken, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. „Dabei schneit und regnet es in Kärnten aber nur noch gebiets- und zeitweise ein wenig. Die Schneefallgrenze steigt von oft tiefen Lagen in der Früh im Tagesverlauf auf 800 bis 1100m an“, so die Meteorologen abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 08:09 Uhr aktualisiert
