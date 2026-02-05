1.200 Haushalte ohne Strom: Dieser Bezirk ist am stärksten betroffen

Frau Holle besucht Kärnten. Und verbreitet ein wenig Chaos. So sind derzeit noch zahlreiche Haushalte ohne Strom.

In Kärnten sind rund 1.200 Haushalte noch ohne Strom.

In Kärnten sind rund 1.200 Haushalte noch ohne Strom.

Der Schneefall in Kärnten fordert seinen Tribut. So sind zahlreiche Kärntner derzeit stromlos. Insgesamt sind rund 1.200 Haushalte noch von den Störungen betroffen. Aber die Monteure des Störungsdienstes arbeiten konstant seit den frühen Morgenstunden an der Problembehebung.

1.200 Kärntner Haushalte betroffen

„Gegen 1 Uhr in der Früh gingen die ersten Störungsmeldungen ein. Seit dem arbeiten unsere Monteure durchgehend an der Problemlösung“, erklärt Robert Schmaranz, Bereichsleiter bei der KNG-Kärnten Netz GmbH auf Anfrage von 5 Minuten. Zuerst waren 1.700 Haushalte betroffen, mittlerweile sind noch 1.200 ohne Elektrizität.

Warst du auch vom Stromausfall betroffen? Ja, bei mir ist auch kurz der Strom ausgefallen Nein, ich habe nichts davon mitbekommen Ich wohne nicht in der betroffenen Region Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Monteure sind im Dauereinsatz

Die Störungen könnten den ganzen Tag noch andauern, da einige Straßen und Störstellen nicht erreichbar sind aufgrund der starken Schneefälle. Aber die Monteure des Kärntennetz sind im Dauereinsatz bei den Reperaturarbeiten. Hier kannst du regelmäßig überprüfen ob und wann dein Strom wieder funktioniert.

Villach Land am meisten betroffen

Am meisten von den Stromausfällen ist der Bezirk Villach Land betroffen. Vor allem der Bereich südlich von Villach und Velden muss derzeit noch auf den Strom warten. Aber auf der Störungskarte sieht man deutlich, dass auch andere Bezirke Probleme mit der Versorgung haben.