Dieser Stromtarif wird jetzt günstiger

Die Energie Klagenfurt, Tochtergesellschaft der Stadtwerke Klagenfurt AG, steht für 100 Prozent heimischen Ökostrom. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt bietet die Energie Klagenfurt mit 1. April 2026 einen günstigeren Stromtarif an: Der Arbeitspreis wird von 14,75 (17,7 Cent Brutto) auf 11,50 Cent netto (13,80 Cent brutto) pro Kilowattstunde (kWh) gesenkt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den bestehenden Tarif mit dem neuen Tarif „SonnenCity Klagenfurt“ zu kombinieren. So können die Stromkund:innen der Energie Klagenfurt noch mehr Energiekosten sparen.

Ersparnis von 125 Euro pro Jahr

In den kommenden Tagen werden Bestandskunden schriftlich über den neuen und günstigeren Stromtarif informiert. Der günstigere Arbeitspreis von 11,50 Cent netto pro kWh (13,80 ct/kWh brutto) gilt nach aktiver Zustimmung durch die Kunden, frühestens ab 1. April 2026. Ein durchschnittlicher Haushalt mit 3.500 kWh Verbrauch spart durch das neue Angebot rund 125 Euro pro Jahr. Auch Neukunden können das attraktive Angebot nutzen und ab 1. März unkompliziert online unter www.stw.at zur Energie Klagenfurt wechseln.

Sonnenstrom in Klagenfurt

An sonnigen Tagen wird in Klagenfurt besonders viel umweltfreundlicher Sonnenstrom mit den bestehenden PV-Anlagen produziert. Dieser kann nun als Kombiprodukt zum reduzierten Strompreis exklusiv von Klagenfurter STW-Stromkunden genutzt werden. Der Klagenfurter Sonnenstrom wird je nach Verfügbarkeit zu einem Arbeitspreis von 8,50 ct/kWh netto (10,20 ct/kWh brutto) geliefert.

So kommst du zu dem Tarif

Die Zustimmung zum neuen günstigeren Stromtarif und zum damit möglichen „SonnenCity Klagenfurt“ erfolgt bequem online über einen QR-Code, der im Kund:innenschreiben enthalten ist. Wenn der QR zu kompliziert ist: Eine persönliche Unterstützung gibt es wie gewohnt im Kundencenter in der STW Zentrale in Klagenfurt.