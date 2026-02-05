Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt die Übergabe der Petition.
Heute wurde die Petition „Sofortige Schließung des Asylheimes Görtschach in Ferlach“ übergeben.
Ferlach
05/02/2026
Heute übergeben

Petition zur Schließung des Asylheimes Görtschach: 1.571 Unterschriften

Am heutigen Donnerstag hat der Ferlacher Stadtrat Dominic Keuschnig mit anderen die Petition zur Schließung des Asylheimes Görtschach an den Landtagspräsident Andreas Scherwitzel übergeben,

1 Minute Lesezeit

Der Ferlacher Stadtrat Dominic Keuschnig hat heute gemeinsam mit seinen Gemeinderatskollegen Mario Strugger und Daniel Dovjak die Petition „Sofortige Schließung des Asylheimes Görtschach in Ferlach“ offiziell an Landtagspräsident Andreas Scherwitzel überreicht.

1.571 Unterschriften

Im Zuge der Initiative wurden insgesamt 1.571 Unterschriften aus der Bevölkerung gesammelt. Die Petition wurde aus Sorge um die Sicherheit Bürger der Stadt Ferlach ins Leben gerufen. Anlass dafür waren wiederholt gemeldete negative Vorfälle im Umfeld des Asylheimes, die in der Bevölkerung zu wachsender Verunsicherung geführt haben.

„Starkes Signal“

„1.571 Unterschriften sind ein starkes und unmissverständliches Signal“, betont Stadtrat Keuschnig. „Sie zeigen deutlich, dass die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden müssen. Wir erwarten uns, dass insbesondere SPÖ und ÖVP diesem klar artikulierten Bürgerwillen Rechnung tragen und die notwendigen Schritte setzen, um das Asylheim Görtschach endgültig zu schließen.“

