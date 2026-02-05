Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Jesus Christus am Kreuz und eine junge Frau, die ein Maß Bier trinkt.
Veranstaltungen sind am Karfreitag weiterhin nur eingschränkt möglich.
Kärnten
05/02/2026
Beschlossene Sache

Kärnten hält weiter Karfreitagsruhe: Konzerte und Feste bleiben verboten

Veranstaltungen am Karfreitag bleiben in Kärnten weiterhin unzulässig. Am Donnerstag wurde dazu eine verfassungskonforme Neuregelung im Landtag beschlossen. Diese sieht allerdings Ausnahmen vor.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(241 Wörter)

Der Karfreitag bleibt in Kärnten als hoher christlicher Feier- und Gedenktag weiterhin geschützt. Eine entsprechende Novelle des Kärntner Veranstaltungsgesetzes wurde am Donnerstag im Rahmen der Kärntner Landttagssitzung beschlossen.

Karfreitag bleibt geschützt – mit einigen Ausnahmen

Konkret bedeutet das, das Veranstaltungen am Karfreitag – dieser fällt heuer auf den 3. April 2026 – weiterhin unzulässig bleiben. Ausnahmen werden nur dann möglich, wenn sie weder dem Charakter des Tages widersprechen noch religiöse Gefühle verletzen. Die Beurteilung erfolgt nach einem strengen Maßstab und berücksichtigt Inhalt, Art der Durchführung sowie die Außenwirkung und Wahrnehmbarkeit im öffentlichen Raum. „Der Karfreitag ist ein zentrales Fundament unserer christlichen Kultur und hat einen besonderen Stellenwert. Mit dieser Novelle haben wir Rechtssicherheit geschaffen und gleichzeitig den besonderen Charakter dieses Tages klar abgesichert“, halten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) fest.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Martin Gruber, Landeshauptmannstellvertreter
©Landesseite / Pressefoto / Gruber
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrat Sebastian Schuschnig.
©LPD Kärnten
Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig

Kirchenvertreter miteingebunden

Schuschnig führt aus: „Stille Formate wie Ausstellungen oder Vorträge können zulässig sein. Großveranstaltungen, Unterhaltungsformate, Konzerte oder Sportevents im öffentlichen Raum bleiben ausgeschlossen.“ In die Beurteilung einzubeziehen seien auch begleitende Umstände. „Das kann die Bewerbung im Vorfeld betreffen, aber auch zusätzliches Verkehrsaufkommen oder Lärmentwicklung“. Zuständig für Vollziehung und Kontrolle bleiben die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate. Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche waren in die Erarbeitung der Novelle eingebunden und unterstützen die Neuregelung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: