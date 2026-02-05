Kärnten hält weiter Karfreitagsruhe: Konzerte und Feste bleiben verboten

Veranstaltungen am Karfreitag bleiben in Kärnten weiterhin unzulässig. Am Donnerstag wurde dazu eine verfassungskonforme Neuregelung im Landtag beschlossen. Diese sieht allerdings Ausnahmen vor.

Der Karfreitag bleibt in Kärnten als hoher christlicher Feier- und Gedenktag weiterhin geschützt. Eine entsprechende Novelle des Kärntner Veranstaltungsgesetzes wurde am Donnerstag im Rahmen der Kärntner Landttagssitzung beschlossen.

Karfreitag bleibt geschützt – mit einigen Ausnahmen

Konkret bedeutet das, das Veranstaltungen am Karfreitag – dieser fällt heuer auf den 3. April 2026 – weiterhin unzulässig bleiben. Ausnahmen werden nur dann möglich, wenn sie weder dem Charakter des Tages widersprechen noch religiöse Gefühle verletzen. Die Beurteilung erfolgt nach einem strengen Maßstab und berücksichtigt Inhalt, Art der Durchführung sowie die Außenwirkung und Wahrnehmbarkeit im öffentlichen Raum. „Der Karfreitag ist ein zentrales Fundament unserer christlichen Kultur und hat einen besonderen Stellenwert. Mit dieser Novelle haben wir Rechtssicherheit geschaffen und gleichzeitig den besonderen Charakter dieses Tages klar abgesichert“, halten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) fest.

©Landesseite / Pressefoto / Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ©LPD Kärnten Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig

Kirchenvertreter miteingebunden

Schuschnig führt aus: „Stille Formate wie Ausstellungen oder Vorträge können zulässig sein. Großveranstaltungen, Unterhaltungsformate, Konzerte oder Sportevents im öffentlichen Raum bleiben ausgeschlossen.“ In die Beurteilung einzubeziehen seien auch begleitende Umstände. „Das kann die Bewerbung im Vorfeld betreffen, aber auch zusätzliches Verkehrsaufkommen oder Lärmentwicklung“. Zuständig für Vollziehung und Kontrolle bleiben die Bezirkshauptmannschaften und Magistrate. Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche waren in die Erarbeitung der Novelle eingebunden und unterstützen die Neuregelung.