bfi-Kärnten startet DaF/DaZ-Lehrgang in Villach – Restplätze verfügbar

Kärnten wächst – vor allem durch Zuzug. Damit steigt der Bedarf an professioneller Sprachförderung rasant an. Das bfi-Kärnten in Villach startet eine neue Ausbildung für Deutsch-Trainer.

Sprache ist weit mehr als nur Verständigung; sie ist der entscheidende Türöffner für den Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche Leben. Laut aktuellen Prognosen wird der Anteil der im Ausland geborenen Personen in Kärnten bis 2060 auf rund 22,1 Prozent steigen. Wer neu ankommt, muss Behördenwege meistern und Arbeit finden – dafür ist Deutsch die absolute Schlüsselkompetenz.

Ausbildung für die Praxis

Um die Qualität in den Deutschkursen sicherzustellen, braucht es qualifizierte Experten. Das bfi-Kärnten reagiert auf diese Entwicklung und startet am 24. Februar 2026 am Standort Villach erneut den Lehrgang zum diplomierten DaF/DaZ-Trainer (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache). Die Ausbildung findet im modernen Blended-Learning-Format statt und ist stark praxisorientiert. Von Methodik und Didaktik über Grammatik bis hin zu digitalen Elementen und Wertenwissen deckt der Kurs alle Bereiche ab, die für die Arbeit in der Erwachsenenbildung nötig sind.

Restplätze sichern

DaF/DaZ-Training bedeutet dabei weit mehr als nur „Sprache erklären“. Es geht darum, Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen wirksam zu begleiten und Fortschritte sichtbar zu machen. Kurz gesagt: Wer Integration und Fachkräftegewinnung ernst nimmt, kommt an der Sprache nicht vorbei. Interessierte sollten schnell sein: Aktuell sind für den Start im Februar noch wenige Restplätze verfügbar. Mehr Infos hier.