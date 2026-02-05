Offene Fragen nach Wolfsabschuss im Mölltal

I. Vergrämung, Gefahreneinschätzung und Einzelfallprüfung

1. Welche konkreten Vergrämungsmaßnahmen wurden vor der Entnahme tatsächlich durchgeführt (Art, Zeitpunkt, Häufigkeit, Ort)?

2. Existieren hierzu Vergrämungsprotokolle oder vergleichbare Dokumentationen? Falls ja, ersuche ich um Übermittlung dieser Unterlagen samt Inhalt.

3. Welche Verhaltensbeurteilung des betroffenen Wolfs lag der Entscheidung zur Entnahme zugrunde (fachliche Einschätzung, Kriterien, Gutachten)?

4. Wie wurde die Einzelfallprüfung gemäß der Kärntner Risikowolfsverordnung sowie dem Kärntner Ausführungsgesetz zum Wolfsschutz (K-AWSG) konkret durchgeführt? Bitte legen Sie dar, welche Prüfschritte, Abwägungen und Alternativen berücksichtigt wurden.

5. In welcher Weise wurde die 200-Meter-Distanz zu Wohngebäuden im vorliegenden Fall festgestellt und bewertet? Auf welche wissenschaftlichen Studien oder fachlichen Grundlagen stützt sich die Wahl dieser konkreten Entfernungsschwelle?

II. Identität des Tieres und populationsbiologische Bewertung

6. Bitte legen Sie offen, wie die Identitätsfeststellung des Wolfs erfolgte (telemetrische Daten, Sichtbeobachtungen, genetische Zuordnung). Bitte um Übermittlung der Bewegungsdaten des Wolfes ab

01.01.26

7. Bitte übermitteln Sie die fachliche Stellungnahme, aus der hervorgeht, dass die Entnahme den Erhaltungszustand der Art nicht beeinträchtigt. Welche kumulativen Mortalitäten (legale Entnahmen, illegale Tötungen, Verkehrsunfälle, Krankheiten) der letzten drei bis fünf Jahre wurden in diese Bewertung einbezogen?

III. Europarechtlicher und grenzüberschreitender Kontext

8. Bitte übermitteln Sie sämtliche Kommunikationen mit anderen Bundesländern bzw. mit Nachbarstaaten, die im Zusammenhang mit dieser Entnahme geführt wurden, insbesondere im Lichte der einschlägigen EuGH-Judikatur.

9. Bitte erläutern Sie detailliert, inwiefern sich die gegenständliche Entnahme mit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs

C-88/19, C-601/22, C-436/22 sowie C-629/23 vereinbaren lässt.

IV. Entscheidungsgrundlagen und Freigabe der Entnahme

10. Bitte übermitteln Sie die Entnahmefreigabe sowie die zugrunde liegende Einzelfallentscheidung, einschließlich:

* Datum und Uhrzeit der Entscheidung

* zuständiges Entscheidungsorgan

* zugrunde liegende Unterlagen, Gutachten und Berichte

* angewandte Beurteilungskriterien

11. Bitte erläutern Sie, inwiefern die Maßnahme mit dem Managementplan Wolf Österreich vereinbar ist.

12. Wie wurde sichergestellt, dass exakt das zuvor detektierte Individuum entnommen wurde? Welche eindeutigen Identifikationsmerkmale lagen vor?

V. Durchführung der Entnahme

13. Bitte übermitteln Sie detaillierte Angaben zur Durchführung der Entnahme, insbesondere:

* Datum und Uhrzeit

* Einsatzleitung (Funktion) und Weisungslage (Einsatzbefehl, SOPs)

* verwendete Waffe, Munition und Anzahl der Schüsse

* Anzahl der beteiligten Jäger:innen

* Einsatz von Nachtsicht- oder Wärmebildtechnik

* exakte Distanz zum Siedlungsgebiet

* Distanz zu Menschen beim Sichtkontakt bzw. dokumentiertes Verhalten des Tieres im zeitlichen Umfeld der Entnahme

* angewandte Tierschutzstandards (Nachsuche, Leidminimierung)

* ob eine Nachsuche durchgeführt wurde (Hund, Dauer, Protokoll) und wie ein Fehlschuss ausgeschlossen wurde

* ob das Tier angekirrt wurde und welche Mittel dabei verwendet wurden

* Koordinaten des Entnahmeortes

* Verbleib des Kadavers

VI. Obduktion, genetische Daten und Kosten

14. Bitte übermitteln Sie das Obduktionsprotokoll sowie sämtliche verfügbaren Befunde, einschließlich:

* DNA-Analyse

* Rudelzugehörigkeit

* Eltern- bzw. Geschwisterzuordnung (soweit bekannt)

* Alter und Geschlecht

* Gesundheits- und Ernährungszustand (inkl. etwaiger Verletzungen)

15. Bitte geben Sie die Gesamtkosten an, die im Zusammenhang mit der Entnahme angefallen sind, aufgeschlüsselt nach:

* Personalaufwand

* Fahrzeuge

* technische Ausrüstung

* Labor- und Analyseleistungen

* Lagerung/Entsorgung

* externe Gutachten