Offene Fragen nach Wolfsabschuss im Mölltal
Tagesgespräch in Kärnten ist immer noch der von 5 Minuten exklusive Bericht über den Abschuss eines mit einem GPS-Senders versehenen Wolfes in St. Valentin bei Obervellach im Mölltal. Jetzt hat das Land einiges zu tun.
Gleich 15 Fragen* prasseln auf die im Land zuständigen Beamten nieder. Der Wolf hätte eigentlich mit seinem Sender der Wissenschaft nähere Informationen über das Verhalten der Beutegreifer geben sollen. Er war per Funk mit Biologen der Universität in Udine immer in Verbindung.
Fragen werden laut
„Einen Wolf mit Halsband habe ich ebenfalls im Revier gehabt, habe aber allen ein Schussverbot erteilt, weil erkennbar war, dass er wissenschaftlichen Zwecken dient“, so der Villacher Jäger Harald Rohrer. Nun wurde der Beutegreifer obwohl mit Halsband klar erkennbar, im Mölltal, wo er sich über Monate aufgehalten hat, nach Abschussverordnung zur Strecke gebracht. Gerald Friedel, vom niederösterreichischen Verein „Wölfe in Österreich“ stellte nun an die Abteilung 15 Fragen. Darunter will er beispielsweise wissen, Welche Vergrämungsmaßnahmen gesetzt wurden, das genaue Datum und Uhrzeit zu der die Entscheidung zur Entnahme fiel, dazu das zuständiges Entscheidungsorgan zugrunde liegende Unterlagen, Gutachten und Berichte und angewandte Beurteilungskriterien.
Verein fordert Informationen
Friedel: „Wir verlangen die Auskunft auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes (UIG) sowie des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG). Dazu ersuche ich das Land um Übermittlung umfassender Informationen im Zusammenhang mit der Tötung eines mit GPS-Sender ausgestatteten Wolfs aus dem grenzüberschreitenden Telemetrie- und Monitoring-Projekt der Universität Udine“. Wie berichtet, verfügte das Land den Abschuss, weil sich der Wolf einer Behausung genähert hatte und somit als Risikowolf eingestuft wurde.
*15 Fragen ergingen an die zuständige Abteilung des Landes Kärnten
I. Vergrämung, Gefahreneinschätzung und Einzelfallprüfung
1. Welche konkreten Vergrämungsmaßnahmen wurden vor der Entnahme tatsächlich durchgeführt (Art, Zeitpunkt, Häufigkeit, Ort)?
2. Existieren hierzu Vergrämungsprotokolle oder vergleichbare Dokumentationen? Falls ja, ersuche ich um Übermittlung dieser Unterlagen samt Inhalt.
3. Welche Verhaltensbeurteilung des betroffenen Wolfs lag der Entscheidung zur Entnahme zugrunde (fachliche Einschätzung, Kriterien, Gutachten)?
4. Wie wurde die Einzelfallprüfung gemäß der Kärntner Risikowolfsverordnung sowie dem Kärntner Ausführungsgesetz zum Wolfsschutz (K-AWSG) konkret durchgeführt? Bitte legen Sie dar, welche Prüfschritte, Abwägungen und Alternativen berücksichtigt wurden.
5. In welcher Weise wurde die 200-Meter-Distanz zu Wohngebäuden im vorliegenden Fall festgestellt und bewertet? Auf welche wissenschaftlichen Studien oder fachlichen Grundlagen stützt sich die Wahl dieser konkreten Entfernungsschwelle?
II. Identität des Tieres und populationsbiologische Bewertung
6. Bitte legen Sie offen, wie die Identitätsfeststellung des Wolfs erfolgte (telemetrische Daten, Sichtbeobachtungen, genetische Zuordnung). Bitte um Übermittlung der Bewegungsdaten des Wolfes ab
01.01.26
7. Bitte übermitteln Sie die fachliche Stellungnahme, aus der hervorgeht, dass die Entnahme den Erhaltungszustand der Art nicht beeinträchtigt. Welche kumulativen Mortalitäten (legale Entnahmen, illegale Tötungen, Verkehrsunfälle, Krankheiten) der letzten drei bis fünf Jahre wurden in diese Bewertung einbezogen?
III. Europarechtlicher und grenzüberschreitender Kontext
8. Bitte übermitteln Sie sämtliche Kommunikationen mit anderen Bundesländern bzw. mit Nachbarstaaten, die im Zusammenhang mit dieser Entnahme geführt wurden, insbesondere im Lichte der einschlägigen EuGH-Judikatur.
9. Bitte erläutern Sie detailliert, inwiefern sich die gegenständliche Entnahme mit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs
C-88/19, C-601/22, C-436/22 sowie C-629/23 vereinbaren lässt.
IV. Entscheidungsgrundlagen und Freigabe der Entnahme
10. Bitte übermitteln Sie die Entnahmefreigabe sowie die zugrunde liegende Einzelfallentscheidung, einschließlich:
* Datum und Uhrzeit der Entscheidung
* zuständiges Entscheidungsorgan
* zugrunde liegende Unterlagen, Gutachten und Berichte
* angewandte Beurteilungskriterien
11. Bitte erläutern Sie, inwiefern die Maßnahme mit dem Managementplan Wolf Österreich vereinbar ist.
12. Wie wurde sichergestellt, dass exakt das zuvor detektierte Individuum entnommen wurde? Welche eindeutigen Identifikationsmerkmale lagen vor?
V. Durchführung der Entnahme
13. Bitte übermitteln Sie detaillierte Angaben zur Durchführung der Entnahme, insbesondere:
* Datum und Uhrzeit
* Einsatzleitung (Funktion) und Weisungslage (Einsatzbefehl, SOPs)
* verwendete Waffe, Munition und Anzahl der Schüsse
* Anzahl der beteiligten Jäger:innen
* Einsatz von Nachtsicht- oder Wärmebildtechnik
* exakte Distanz zum Siedlungsgebiet
* Distanz zu Menschen beim Sichtkontakt bzw. dokumentiertes Verhalten des Tieres im zeitlichen Umfeld der Entnahme
* angewandte Tierschutzstandards (Nachsuche, Leidminimierung)
* ob eine Nachsuche durchgeführt wurde (Hund, Dauer, Protokoll) und wie ein Fehlschuss ausgeschlossen wurde
* ob das Tier angekirrt wurde und welche Mittel dabei verwendet wurden
* Koordinaten des Entnahmeortes
* Verbleib des Kadavers
VI. Obduktion, genetische Daten und Kosten
14. Bitte übermitteln Sie das Obduktionsprotokoll sowie sämtliche verfügbaren Befunde, einschließlich:
* DNA-Analyse
* Rudelzugehörigkeit
* Eltern- bzw. Geschwisterzuordnung (soweit bekannt)
* Alter und Geschlecht
* Gesundheits- und Ernährungszustand (inkl. etwaiger Verletzungen)
15. Bitte geben Sie die Gesamtkosten an, die im Zusammenhang mit der Entnahme angefallen sind, aufgeschlüsselt nach:
* Personalaufwand
* Fahrzeuge
* technische Ausrüstung
* Labor- und Analyseleistungen
* Lagerung/Entsorgung
* externe Gutachten