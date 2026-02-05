Kärntner (45) gerät mit Hand in Schneefräse

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag bei Schneeräumarbeiten in der Gemeinde Greifenburg. Ein 45-Jähriger geriet mit seiner Hand in eine Schneefräse. Der Rettungshubschrauber rückte aus.

Der Kärntner (45) führte in Greifenburg Schneeräumarbeiten mit einem Hoflader durch, an dem eine Anbauschneefräse montiert war. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Hand in den Gefahrenbereich der Maschine. Laut den hiesigen Polizeibeamten zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.