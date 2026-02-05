Skip to content
©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Der Rettungshubschrauber C7 rückte am Donnerstag nach Greifenburg aus.
Greifenburg
05/02/2026
Schwerer Unfall

Kärntner (45) gerät mit Hand in Schneefräse

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag bei Schneeräumarbeiten in der Gemeinde Greifenburg. Ein 45-Jähriger geriet mit seiner Hand in eine Schneefräse. Der Rettungshubschrauber rückte aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Der Kärntner (45) führte in Greifenburg Schneeräumarbeiten mit einem Hoflader durch, an dem eine Anbauschneefräse montiert war. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Hand in den Gefahrenbereich der Maschine. Laut den hiesigen Polizeibeamten zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

