Online-Investment endet für Osttiroler in einem Fiasko

Mit dem Versprechen hoher Gewinne lockten Anlagebetrüger einen 61-jährigen Mann aus Osttirol in die Falle. Nun ermittelt die Polizei.

Als der Mann sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, flog der Betrug auf.

Als der Mann sich seinen Gewinn auszahlen lassen wollte, flog der Betrug auf.

Der Betrug zog sich über mehrere Monate, wie die Beamten der Polizeiinspektion Lienz berichten. „Zwischen November und Februar gelang es den unbekannten Täter einen 61-jährigen Mann durch geschicktes Täuschen und versprechen von hohen Gewinnen zu mehreren Zahlungen auf eine vermeintliche Anlageplattform zu verleiten“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Wollte Gewinn abheben – dann flog Betrug auf

Irgendwann wollte sich der Mann aber das vermeintliche Guthaben in inzwischen sechsstelliger Höhe auszahlen lassen. Als die Betrüger dann weiter Geld forderten, um die vermeintliche Überweisung freizuschalten, wurde der Mann stutzig. Er kam der Aufforderung nicht nach, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. „Durch die Tat entstand dem Mann ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich“, erklären die Beamten abschließend.