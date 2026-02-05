Stadtgemeinde würdigt 50 Jahre närrisches Engagement

50 Jahre Narrenbrauchtum wurden am Mittwochabend besonders gewürdigt: Die Stadtgemeinde Feldkirchen verlieh dem Faschingsklub das Recht zur Führung des Stadtwappens.

Bei der Faschingssitzung am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, wurde dem Feldkirchner Faschingsklub eine große Ehre zuteil: Präsident Peter Kowal durfte aus den Händen von Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) das Stadtwappen entgegennehmen. Die Mitglieder des Feldkirchner Faschingsklubs bedankten sich – unterstützt vom Publikum – standesgemäß mit einem kräftigen „Gluck Gluck – olé“.

50-Jahr-Jubiläum

Der Feldkirchner Faschingsklub ist seit seiner Gründung im Jahr 1976 ein karitativer und wohltätiger Verein. Mit dem Reinerlös aus den fünf Faschingssitzungen werden Jahr für Jahr wohltätige und karitative Zwecke in und um Feldkirchen unterstützt. „All unsere Akteurinnen und Akteure sowie Helferinnen und Helfer sind unentgeltlich und ehrenamtlich im Einsatz. Sie opfern ihre Freizeit, um das Publikum zum Lachen zu bringen und damit Gutes zu tun“, fasst Kowal abschließend zusammen.