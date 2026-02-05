Kalter Freitag: Nebel, Wolken und kaum über null Grad

In ganz Kärnten zeigt sich der Freitag von seiner grauen Seite. Dichte Wolkenfelder und hartnäckiger Nebel bestimmen das Wettergeschehen. Die Temperaturen klettern nur knapp über den Gefrierpunkt.

Der Freitag verläuft in Kärnten oft trüb und grau. Zunächst hält sich verbreitet zäher Hochnebel, zudem ziehen tagsüber kompakte Wolkenfelder über das Land. Es bleibt aber voraussichtlich trocken. „Die besten Chancen auf sonnige Phasen hat man im nördlichen und östlichen Bergland am Vormittag“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich außerdem warm anziehen. Die Temperaturen steigen kaum über null Grad hinaus.