Kärntner NEOS wollen freie Kindergartenwahl ohne Sprengelgrenzen

Eltern in Kärnten sollen nicht länger an fixe Sprengelgrenzen gebunden sein, wenn es um die Wahl von Kindergarten oder Krabbelgruppe geht. Genau das fordern die NEOS Kärnten. Ihr Ziel: mehr Flexibilität für Familien und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Künftig sollen Eltern selbst entscheiden können, welche Einrichtung am besten zu ihrem Kind und ihrem Alltag passt. Die Partei sieht darin einen wichtigen Schritt, um moderne Lebensrealitäten besser abzubilden. Gerade Pendlerfamilien stoßen mit den aktuellen Regeln oft an Grenzen. Eine freie Wahl könnte den Alltag vieler Familien spürbar erleichtern.

Neue Regeln für die Platzvergabe

Ganz ohne Ordnung soll es aber nicht gehen. Die NEOS schlagen eine gestaffelte Vergabe der Plätze vor. Zuerst sollen Kinder aus der jeweiligen Gemeinde berücksichtigt werden. Danach sollen jene Kinder einen Platz bekommen, deren Eltern in der Gemeinde arbeiten. Erst im dritten Schritt sollen alle weiteren Kinder zum Zug kommen. Damit wollen die NEOS sowohl Fairness als auch Offenheit sicherstellen. Das Modell soll Gemeinden entlasten und gleichzeitig mehr Durchlässigkeit schaffen. Aus Sicht der Partei profitieren davon Eltern und Kinder gleichermaßen.

Kritik am bestehenden Gesetz

Besonders kritisch sehen die NEOS das aktuelle Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz der Landesregierung. Dieses setze private Betreuungseinrichtungen massiv unter Druck. Mehrere private Kindergärten und Krabbelgruppen stehen laut NEOS vor dem Aus. Betroffene Eltern haben sich deshalb zur Initiative „Eltern stehen auf“ zusammengeschlossen. NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer steht mit der Initiative im Austausch. Gemeinsam wurde ein Lösungsvorschlag erarbeitet, um Vielfalt und Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung zu erhalten.

Private Kindergärten unter Druck

Ein zentraler Punkt ist die Finanzierung privater Einrichtungen. Viele davon, etwa Wald- oder Montessori-Kindergärten, können sich nicht allein über die Landesförderung erhalten. Zusätzliche, freiwillige Beiträge der Eltern sind laut Gesetz derzeit nicht erlaubt. Genau das kritisieren die NEOS. Ohne diese Möglichkeit drohen Schließungen und der Verlust pädagogischer Vielfalt. Eltern wären laut Partei bereit, für besondere pädagogische Angebote mehr zu bezahlen. Das aktuelle Gesetz lasse diesen Spielraum aber nicht zu.

„Wahlfreiheit ist kein Luxus“

NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer betont die Bedeutung der freien Entscheidung der Eltern. „Wahlfreiheit ist kein Luxus, sie bedeutet, dass Eltern die Einrichtung wählen können, die zu ihrem Kind und ihrem Familienalltag passt.“ Eltern wüssten selbst am besten, was ihr Kind brauche. Politik solle dabei unterstützen und nicht durch starre Regeln bremsen. Gleichzeitig stellt Glanzer klar: „Kostenfreie Kindergärten und Kitas sind wichtig. Aber das Gesetz darf nicht auf Kosten von Wahlfreiheit, Qualität und pädagogischer Vielfalt gehen.“ Auch private Kindergärten und Krabbelstuben sollen ihrer Ansicht nach weiterhin fixer Bestandteil der Kinderbetreuung in Kärnten bleiben.