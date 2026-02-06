Stromausfälle in Kärnten: Fast überall scheint wieder Licht

Gestern, 5. Februar, kam es fast in ganz Kärnten zu Stromausfällen. Der Neuschnee war Schuld an den Störungen. RUnd 1.700 Haushalte waren betroffen.

Die Monteure waren gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, den Strom kärntenweit wieder herzustellen.

Am gestrigen Donnerstag sorgte Frau Holle für Chaos in Kärnten. So waren kurzzeitig rund 1.700 Haushalte ohne Strom. Die gute Nachricht: Gegen Abend waren dann so gut wie alle wieder mit Elektrizität versorgt. Eine kleine Störung gibt es heute aber noch in Vorderberg zu melden.

Abends konnte der Strom in Kärnten wiederhergestellt werden

„Unsere Monteure haben durchgearbeitet und bis in die gestrigen Abendstunden konnte dann der Strom für alle Haushalte wieder hergestellt werden“, erklärt Robert Schmaranz, Bereichsleiter bei der KNG-Kärnten Netz GmbH im Gespräch mit 5 Minuten. Rund 1.700 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Grund war der Neuschnee und dadurch auch teilweise schwierige Erreichbarkeiten der Störungsstellen. Betroffen waren vor allem der Bezirk Villach Land, aber auch in Klagenfurt und generell kärntenweit waren viele ohne Elektrizität.

Stromausfall im Gailtal

Heute in der Früh kam es aber zu einer erneuten Störung im Raum Vorderberg/Gailtal. Derzeit sind dort ungefähr 80 Haushalte ohne Strom. Wie Schmaranz erwähnt, sollten aber alle gegen Mittag wieder mit Elektrizität versorgt sein.