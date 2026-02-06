Besenderten Forschungswolf trotz „Schutzstatus“ erschossen?

Jener Wolf der in Obervellach im Mölltal geschossen wurde und ein besendertes Hansband getragen hatte, stand unter besonderen Schutz und durfte in keinem Fall abgeschossen werden.

Das zeigt jetzt ein Schreiben der Abteilung 10 vom 22. Dezember 2025 auf Anfrage des Wiener Tierschutzvereines, das 5 Minuten vorliegt.

War der Wolf geschützt?

Die Spur des Forschungswolfes „Andrea“ – der über Monate mit einem besenderten Halsband der Universität Udine quer durch Kärnten unterwegs war – endete dieser Tage in Obervellach im Mölltal. Über Anfrage des Wiener Tierschutzvereines teilte Renate Scherling von der Abteilung 10 für Land und Forstwirtschaft schriftlich mit: „Der besenderte Wolf aus Italien trägt ein Senderhalsband und darf keinesfalls erlegt werden.“ Im Bezug auf das auffällige Halsband: „Dies erfolgt deshalb, damit verhindert wird, dass dieser besenderte Wolf entnommen wird.“

Verwaltungsdirektor nimmt Jäger in Schutz

Genau das ist jetzt passiert und Verwaltungsdirektor Mario Deutschmann von der Kärntner Jägerschaft nimmt dem Jäger der den Abschuss durchführte dennoch in Schutz, weil der Wolf offensichtlich auffällig geworden und in der Nähe von Häusern aufgetaucht ist: „Der besenderte Wolf dessen Weg über Monate durch Kärnten verfolgt werden konnte, war zum Abschuss frei. Das Risiko, dass er eventuell auffällig wird und damit dem Gesetz entsprechend gehandelt werden musste, war auch den Leuten von der Uni in Udine immer klar.“

Drohen Schadenersatzklagen?

Vieles liegt noch im Dunkeln, auch wie oft der Wolf vor dem Abschuss vergrämt wurde. Für Michaela Lehner vom Wiener Tierschutzverein wurde nun eine rote Linie überschritten. „Ich bin überzeugt, dass nun Schadenersatzklagen auf das Land Kärnten zukommen werden, es war ein sehr teures Forschungsprojekt das mit dem Abschuss von „Andrea“ zerstört und beendet werden muss. Darüberhinaus wird von uns auch noch Strafanzeige erstattet.

Kein Einzelfall

Das Forschungsprojekt, in das der junge Wolf eingebunden war, sollte dazu dienen, die Verhaltungsweise von Wölfen noch besser erkunden zu können. In Kärnten ist der Abschuss eines besenderten Tieres kein Einzelfall. Vor einigen Jahren wurde – wie berichtet – eine Luchskatze in Treffen bei Villach von Jägern abgeschossen. Auch sie war in ein Forschungsprojekt der Universität Udine eingebunden. Die Verdächtigen – ein Vater und dessen Sohn – wurden nie belangt, weil die Beweise für eine Anklage der Staatsanwaltschaft nicht ausreichend genug waren.