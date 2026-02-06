Konkursverfahren gegen Kärntner Forstbetrieb eröffnet

Über das Vermögen der Forstservice Pröll GmbH aus Rennweg am Katschberg wurde am Freitag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 245.760 Euro.

Ausländische Firmen hätten sich in den vergangenen Jahren zunehmend in den Markt gedrängt. Daher nahm der Kärntner Forstservicebetrieb im September 2025 einen großen Auftrag zur Holzernte in Schweden an. Dieser verlief allerdings nicht, wie geplant. „Zur Ausführung der Arbeiten wurde ein Harvester nach Schweden überführt und die Arbeit aufgenommen“, heißt es vonseiten Alpenländischen Kreditorenverbandes. Bedingt durch vertragsrechtliche Verstöße des Hauptunternehmens – der Team Falkner GmbH – wurde der Auftrag vom schwedischen Hauptauftraggeber jedoch vorzeitig beendet. Dadurch sind wesentliche Zahlungen für bereits geleistete Arbeiten ausgeblieben.

Konkurs des Hauptunternehmens

Da am 8. Jänner 2026 – wie berichtet – auch über das Vermögen der Team Falkner GmbH ein Konkursverfahren eröffnet, sei laut dem Kreditschutzverband von 1870 nahezu auszuschließen ist, dass die aus diesem Auftrag resultierenden offenen Rechnungen noch bezahlt werden. Diese Umstände haben dazu geführt, dass es dem Subunternehmen – der Forstservice Pröll GmbH – nicht mehr möglich war, nachhaltig positiv zu wirtschaften.

Mehr als 245.000 Euro Schulden

Von der nunmehrigen Insolvenz sind 14 Gläubiger betroffen. Passiva in Höhe von 343.750 Euro stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 97.990 Euro gegenüber. Daraus errechnet sich eine Überschuldung von etwa 245.760 Euro. Laut Antrag soll das Unternehmen nicht fortgeführt werden. Derzeit ist nicht bekannt, ob ein Sanierungsplan eingebracht werden soll. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 9. März 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Rechtsanwalt Franz Georg Oberlercher bestellt.