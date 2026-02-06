AK schlägt Alarm: Ältere Arbeitnehmer werden immer öfter gekündigt

Die Beratungszahlen der Arbeiterkammer Kärnten (AK) zeigen eine besorgniserregende Entwicklung: Im Zuge von Personalabbaumaßnahmen werden zunehmend ältere Arbeitnehmende gekündigt. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach: „Oft wird einfach versucht Punkte zu finden, wo gesagt wird ‚Okay, wir kündigen‘, ohne das tatsächlich ein Grund besteht. […] Themen, werden vorgeschoben, um sich den Leuten dann zu entledigen. Das ist sozialpolitisch nicht in Ordnung.“

Ältere Generation muss oft aufs Abstellgleis

Häufige Anlässe seien zum Beispiel eine höhere Krankenstandsrate sowie ein größerer Schulungsbedarf, „um (technologisch) up-to-date zu sein“, so Goach. „Was auch gerne vorgeschoben wird, ist, dass es teurere Menschen sind, weil sie halt schon sehr viel Berufserfahrung haben.“ Natürlich dürfe man nicht alle Betriebe in einen Topf werfen, betont der Arbeiterkammer-Chef. „Es gibt durchaus Firmen, die das hervorragend machen. Aber es gibt nicht wenige, die sich einfach dieser Mitarbeiter entledigen.“ Das Problem: Für sie ist es dann oft schier unmöglich, wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen. „Dabei wäre es wichtig“, erklärt Goach, „diese Menschen so lang als möglich gesund in Beschäftigung zu halten.“

©AK Kärnten/Thomas Hude Am Foto: Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach

Kündigungen können angefochten werden

Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Recht in der AK Kärnten, stellt daher klar: „Kündigungen können wegen Sozialwidrigkeit angefochten werden, wenn sie die wesentlichen Interessen der Betroffenen stark beeinträchtigen und nicht sachlich gerechtfertigt sind.“ Wichtig sei dabei aber eine bestimmte Frist: Die Anfechtung muss grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden.

Goach: „Betriebe stärker in die Pflicht nehmen“

Besonders geschützt seien ältere oder langjährig Beschäftigte, sofern sie mindestens sechs Monate im Betrieb tätig waren und der Betriebsrat der Kündigung nicht zugestimmt hat. Turrini: „Die Folgen eines Jobverlusts sind für Menschen ab 50 besonders gravierend. Studien bestätigen, was viele Betroffene erleben: Trotz Fachkräftemangels werden ältere Menschen systematisch benachteiligt.“ Eine SORA-Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass in fast jedem zehnten Bewerbungsprozess eine Diskriminierung nachweisbar war. Drei von zehn Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten stellen keine 60- bis 64-Jährigen ein. Rund ein Drittel der Frauen wechselt nicht direkt vom Job in die Pension, sondern in die Arbeitslosigkeit. Für AK-Präsident Goach ist daher klar: „Betriebe müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Ein Bonus-Malus-System soll jene unterstützen, die Ältere beschäftigen – und jene zur Kasse bitten, die sich ihrer Verantwortung entziehen.“