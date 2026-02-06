Kontroverse im Landtag: Abgeordneter nutzte slowenische Worte

Im Kärntner Landtag sorgte eine Rede von Franz‑Josef Smrtnik (Team Kärnten) für Aufregung: Weil der Abgeordnete teils auf Slowenisch sprach, erhielt er vom 2. Landtagspräsidenten Christoph Staudacher (FPÖ) einen Ordnungsruf.

Im Zuge der Präsentation des Tätigkeitsberichtes der Kärntner Jägerschaft soll Landtagsabgeordnete Franz-Josef Smrtnik (Team Kärnten) – der aus Bad Eisenkappel stammt und selbst der slowenisch-sprachigen Volksgruppe angehört – mehrmals auch auf slowenische Worte zurückgegriffen haben. Dies schien dem Zweiten Landtagspräsidenten Christoph Staudacher (FPÖ) zuwider. Wie aus einem ORF-Bericht hervorgeht, ereilte ihm nach einer ersten Verwarnung einen Ordnungsruf mit der Begründung, dass es nur eine Landessprache gebe. Dies löste ordentlichen Wirbel aus.

Ordnungsruf sorgt für Diskussion

Gerhard Klocker, stellvertretender Klubobmann des Team Kärnten, forderte, dass der Ordnungsruf zurückgenommen wird. Unterstützung bekam er dabei vom Ersten Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ). Dieser meinte, es müsse erlaubt sein, dass ein Angehöriger der slowenischen Volksgruppe auch einmal ein Wort in seiner Muttersprache verwende.

GRÜNE: „Zweisprachigkeit ist kein Ordnungsvergehen“

Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten ortet darin „ein Armutszeugnis„. Die politische Botschaft des Ordnungsrufs sei für sie eindeutig: „Slowenisch soll sichtbar sein, aber bitte nicht dort, wo demokratische Entscheidungen getroffen werden. Das ist kleinlich, ausgrenzend und eines demokratischen Landtags unwürdig“, so Voglauer, die betont: „Kärnten ist zweisprachig – historisch, rechtlich und gesellschaftlich. Und das Land Kärnten bekennt sich auch in seiner neuen Kulturstrategie ausdrücklich zu Slowenisch als Mehrwert einer zweiten Landessprache. Wer dieses Bekenntnis öffentlich abgibt, muss es auch leben, auch im Kärntner Landtag.“

FPÖ: „Künstliche Aufregung“

„Wir weisen die künstliche Aufregung von Gerhard Köfers Team Kärnten zur ordnungsgemäßen Vorsitzführung des 2. Landtagspräsidenten Christoph Staudacher klar zurück. Würden die Kollegen des Team Kärnten die Geschäftsordnung besser kennen, dann wüssten sie, dass der Ordnungsruf völlig zu Recht erfolgt ist“, betont FPÖ-Generalsekretär Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner. Laut § 4 der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages ist die deutsche Sprache die Landessprache und insbesondere auch die Sprache der Gesetzgebung, also des Kärntner Landtages als gesetzgeberischer Körperschaft. „In der Geschäftsordnung ist klar geregelt, dass die Verhandlungssprache im Landtag Deutsch ist. Als Abgeordnete sind wir auf die Verfassung und die Gesetze des Landes Kärnten angelobt und haben diese einzuhalten. Dazu gehört auch die Geschäftsordnung des Kärntner Landtages“, betont Ofner abschließend.

Sprachfrage erhitzt die Gemüter

„Die Geschäftsordnung des Kärntner Landtags ist in der Frage der Sprache unmissverständlich“, äußert sich auch ÖVP-Clubobmann Markus Malle und betont: „Für Provokationen jeglicher Art und egal von welcher Seite ist klar: Die Dosis macht das Gift. Ich appelliere an alle, sich auf das Gemeinsame zu besinnen und sowohl Provokationen als auch Überreaktionen zu unterlassen.“ NEOS-Landessprecher Janos Juvan betont wiederum: „Der Ordnungsruf zeigt, dass die FPÖ politisch in der Vergangenheit feststeckt. Während Kärnten im Alpe-Adria-Raum von Mehrsprachigkeit und Zusammenarbeit profitiert, beharrt die FPÖ auf Einfalt. Im Gegensatz zu den Kärntnerinnen und Kärntnern ist sie nicht in der Gegenwart eines modernen, vielfältigen Kärntens angekommen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 17:22 Uhr aktualisiert