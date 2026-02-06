Gefangen im eigenen Körper: Kärntner Mutter kämpft um ihr Leben

Samuel war erst 22 Jahre jung, als er sich für die assistierte Sterbehilfe entschied, er litt unter ME/CFS. Die Krankheit machte ihm ein normales Leben unmöglich. Nun hat sich auch eine erkrankte Kärntnerin zu Wort gemeldet...

Samuel litt unter myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS). Diese Krankheit nahm ihm ein Leben, welches ein 21-Jähriger eigentlich führen sollte. Statt Zeit mit Freunden verbringen zu können, war er an das Bett gefesselt und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Seine ganze Geschichte kannst du auch hier nachlesen: Reddit-Posting: „Ich bin 21 und werde in wenigen Tagen sterben“. Eine Kärntnerin las seine Geschichte und meldete sich exklusiv bei 5 Minuten. Tina leidet ebenfalls unter ME/CFS und ist seit drei Monaten nun auch bettlägerig.

Kärntnerin seit 2019 krank

Seit 2019 ist der Kärntnerin Tina klar, dass etwas mit ihrem Körper nicht stimmt. „Ich hatte das Eppstein Barr Virus und danach ging es bergab.“ Sie litt auf einmal unter Schwindelattacken, hatte kaum mehr Energie. „Ich ging trotzdem arbeiten, ich liebte meine Arbeit.“ Dann ging es immer weiter bergab und sie begann, Ärzte aufzusuchen. „Aber keiner fand eine Diagnose für meine Symptome. Also ging ich weiterarbeiten, redete mir ein, dass mein Immunsystem schwächer ist“. Nun ist die Krankheit so weit vorangeschritten, dass sie seit drei Monaten das Bett nur mehr verlassen kann, um aufs WC zu gehen.

Nach der Geburt wurde alles noch schlimmer

„Jahr für Jahr wurde es schlechter. Ich rannte von einem Facharzt zum nächsten. 2022 hab ich meine Arbeitsstunden dann reduziert, weil ich dachte, vielleicht wird es dann besser.“ Tina wurde dann auch schwanger. „Ich war überglücklich, vor allem da mir gesagt wurde, dass nach einer Schwangerschaft alles wieder beim Alten sein sollte.“ So war es aber leider nicht. Denn ein paar Wochen nach der Geburt ihres Kindes, verschlechterten sich die Symptome. Sie konnte nicht lange genug stehen, um zu wickeln, ihre Füße gaben nach. „Ich habe mir so lange ein Kind gewünscht und kann mich nun nicht wirklich kümmern“, sagt sie. Ihre Mutter kommt zur Unterstützung, macht den Haushalt, kümmert sich um den 2-Jährigen. Für Tina eine zusätzliche psychische Belastung: „Ich möchte so gerne Zeit mit meinem Sohn verbringen, aber mein Körper lässt es nicht zu.“

In Kärnten gibt es keine Anlaufstellen

„Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mein Mann arbeitet, damit wir leben können, meine Mama muss aber nächsten Monat auch wieder einem Job nachgehen. Mein Kleiner muss dann zu einer Tagesmutter gehen, da ich nicht die Kraft habe, mich um ihn zu kümmern.“ Tina ist derzeit im langen Krankenstand. Sie hat bereits über 30.000 Euro ausgegeben, um jemanden zu finden, der ihr mit der Erkrankung hilft. Aber: „Entweder wurde ich belächelt, es wurde auf die Psyche geschoben oder man sagte mir, sie seien nicht dafür zuständig“. Die Kärntnerin will niemandem die Schuld zuschieben, sie meint aber, dass die Krankheit einfach noch viel zu wenig erforscht sei und dass es gerade in Kärnten keine Anlaufstellen gebe.

„Ich muss mir meine Kräfte enorm einteilen“

„Man verliert auch sein soziales Umfeld, weil man sich nicht mehr mit jemanden treffen kann. Auch telefonieren strengt mich sehr an, ich muss mir meine Kräfte enorm einteilen“. Tina hat vor allem neurologische Symptome wie Schwindel, Dauermigräne, sie kann kaum mehr aufstehen. Sie ist Licht- und Geräuschempfindlich. Durch all die Symptome kann sie auch kaum schlafen. „Ich habe Ärzte gebeten, dass sie mir doch bitte zumindest ein Attest schreiben, dass ich zum Beispiel Rehageld bekomme. Aber es heißt immer, sie seien nicht zuständig.“ Ihr Hausarzt will helfen, aber auch ihm fehlt die Erfahrung im Umgang mit ME/CFS.

„Der Wille ist da, aber mein Körper lässt mich im Stich…“

„Ich will so gerne viel machen, war immer sehr sportlich. Der Wille ist da, aber mein Körper lässt mich im Stich.“ Die 40-Jährige leidet mittlerweile auch unter Depressionen. „Nachdem ich die Geschichte von dem assistierten Suizid von Samuel gelesen habe, habe ich mit meinem Mann über diese Option gesprochen, auch wenn mir bei dem Gedanken schlecht wird.“ Sie fragt sich oft, was sei wenn es bei ihr auch noch schlimmer werden würde? Was dann? „Man weiß nie, wann ein Crash kommt. Selbst Glücksgefühle können einen auslösen“, so die 40-Jährige. Sie erklärt, dass sie glaubt, dass die Dunkelziffer von Erkrankten viel höher sei, da man anfänglich nicht schnell drauf kommt, dass man unter ME/CFS leidet. Und sie möchte ihre Geschichte erzählen, dass andere wissen, sie sind nicht allein und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf diese schlimme Krankheit gezogen wird.