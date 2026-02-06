AMS-Prognose: Kärntens Arbeitslosigkeit soll 2026 wieder sinken

2026 wird ein Jahr mit vielen herausfordernden Themen für das Arbeitsmarktservice Kärnten. Chef Peter Wedenig gab im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag einen kurzen Ausblick.

Laut AMS lag die Arbeitslosenquote in Kärnten 2025 bei 7,5 Prozent. Im Schnitt waren 17.890 Personen arbeitslos gemeldet. Das bedeutet gegenüber 2024 einen Zuwachs von 270 Personen und damit ein Plus von 1,5 Prozent. Für 2026 sieht die Prognose für Kärnten wiederum eine Reduktion der Arbeitslosigkeit um 3,4 Prozent vor – bei leicht steigendem Beschäftigtenstand.

AMS Kärnten muss mit weniger Geld auskommen

Mit 63 Millionen Euro steht dem AMS Kärnten ein deutlich geringeres Budget zur Verfügung als in den Jahren davor. „Trotz Budgetreduzierung soll mehr als die Hälfte – nämlich 35,4 Millionen Euro – in Qualifizierungsmaßnahmen investiert werden. Damit unterstützen wir Arbeitsuchende beim Einstieg in den Arbeitsmarkt sowie Unternehmen mit Fach- und Arbeitskräftebedarf“, erklärt AMS-Chef Peter Wedenig. Mit Geringfügigkeit NEU, Weiterbildungsbeihilfe, Altersteilzeit und dem Programm 55+ hat das AMS Kärnten 2026 gleich mehrere neue Themen umzusetzen. Auch die Neuregelung für die Sozialhilfe wird auf das AMS zukommen; Details dazu seien noch offen.

Kärntens Arbeitsmarkt im Wandel

Weitere Herausforderungen sind struktureller und damit längerfristiger Natur, wie die wachsende Dynamik in Wirtschaft und Arbeitsmarkt, die ungleiche Verteilung des Arbeitskräftepotenzials in Kärnten, der demographische Wandel und die rasante Entwicklung von Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Wedenig: „Als AMS sind wir mehr denn je gefordert, unsere Strukturen und Unterstützungsleistungen für Arbeitsuchende und Unternehmen entsprechend anzupassen und innovative Lösungen zu finden für einen zukunftsfitten Arbeitsmarkt.“ Besonders in den Fokus rückt 2026 die Koralmbahn: „Wir arbeiten sehr intensiv mit dem AMS Steiermark zusammen, um die überregionale Vermittlung und übergreifende Fachausbildungen zu forcieren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert