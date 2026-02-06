Schmälern Teuerungen Blumenstrauß zum Valentinstag?

Der 14. Februar 2026 zählt traditionell zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres in Kärntens Floristikbetrieben. Die allgemeine Teuerung macht sich allerdings auch dort bemerkbar.

Steigende Preise führen zu einem bewussteren Kaufverhalten – auch in Kärntens Floristikbetrieben. Gleichzeitig wird der Valentinstag vielfältiger interpretiert: „Blumen werden längst nicht mehr nur Partnerinnen oder Partnern geschenkt. Sie sind Ausdruck der Wertschätzung für Freundinnen, Familienmitglieder – oder auch für sich selbst“, weiß Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Floristen. Er appelliert im stationären Blumenhandel einzukaufen. „Unsere Betriebe setzen auf regionale Frühlingsblüher wie Tulpen, Narzissen oder Primeln. Wo immer möglich, werden regionale Blumen verwendet, ergänzt durch sorgfältig ausgewählte Importware, die hohen Qualitäts- und Umweltstandards entspricht“, erklärt Glantschnig.

©WKK / PSB Media Am Foto: Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Floristen

Das sind die Farbtrends 2026

Beim Blumenkauf spielt außerdem die persönliche Note eine große Rolle. Farbe, Stil und Aussage der Blumen werden zunehmend auf die beschenkte Person abgestimmt. Drei Farbtrends prägen die kommende Saison: ruhige, zeitlose Naturtöne wie das sanfte Off-White „Cloud Dancer“, kraftvolle erdige Nuancen wie das warme Rot „Crimson Nature“ sowie frische, optimistische Akzentfarben wie das lebendige Gelb „Lemonade“. Gemeinsam stehen sie für Natürlichkeit, Ausgeglichenheit und Lebensfreude.