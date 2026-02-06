Gold-Boom in Kärnten: Experte verrät – lohnt sich der Kauf jetzt noch?
Gold und Silber boomen! Doch sind die Edelmetalle 2026 noch eine sichere Anlage oder riskante Spekulation? Ein Kärntner Experte klärt auf, worauf Anleger jetzt achten müssen und warum Schmuck-Tauscher oft draufzahlen.
Die Preise für Edelmetalle kennen derzeit gefühlt nur eine Richtung: nach oben. Doch während der Goldpreis neue Rekordmarken knackt und Silber zeitweise sogar vergriffen ist, stellen sich viele Kärntner die Frage: Ist der Zug bereits abgefahren oder ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das Ersparte abzusichern?
Wir haben bei einem nachgefragt, der es wissen muss. Christof Leschanz, Eigentümer der Leeb-Leschanz GmbH und einer von nur zwei gerichtlich beeideten Sachverständigen in Kärnten, gibt exklusive Einblicke in einen Markt, der aktuell dynamischer ist denn je. Im Interview erklärt er, warum Gold mehr als nur Spekulation ist und welche Fehler private Anleger unbedingt vermeiden sollten:
Wie würden Sie die derzeitige Entwicklung des Edelmetallmarktes beschreiben?
Die Entwicklung von Gold und Silber gestaltet sich derzeit sehr dynamisch, geprägt von Zickzackbewegungen. Der Goldpreis ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und liegt derzeit (Stand Februar 2026) häufig über 130 bis 140 Euro pro Gramm für 999er Feingold, wobei eine realistische Bandbreite zwischen 120 und 140 Euro liegt.
Nach einem Rückschlag von fast 20 %, konnte Gold zuletzt wieder zulegen. Das zeigt, dass das Edelmetall trotz kurzfristiger Schwankungen als relativ stabil gilt. Silber zeigt aktuell sogar eine noch stärkere Nachfrage, da zeitweise Bestände ausverkauft waren und der Börsenhandel kurzzeitig ausgesetzt wurde. Beide Edelmetalle reagieren stark auf geopolitische Entwicklungen, politische Entscheidungen – etwa aus den USA – und allgemeine wirtschaftliche Unsicherheiten.
Wie sehen Sie die zukünftige Marktentwicklung bei Gold und Silber?
Grundsätzlich sind Gold und Silber ursprünglich eher als Absicherungsinstrumente denn als Spekulationsobjekte gedacht. In den letzten Jahren beobachten wir jedoch, dass auch Kleinanleger zunehmend spekulativ aktiv werden. Ihr Einfluss auf den Gesamtmarkt bleibt allerdings vergleichsweise gering, während institutionelle Investoren und Börsengeschäfte die Preisentwicklung dominieren. Insgesamt bleiben beide Edelmetalle wichtige Instrumente zur Werterhaltung, auch wenn kurzfristige Schwankungen nicht auszuschließen sind.
Erwarten Sie, dass die Nachfrage nach Gold und Silber fällt, steigt oder stagniert?
Die Nachfrage nach Gold und Silber ist insgesamt ungebrochen. Interessanterweise zeigt sich ein stabiles Kaufverhalten unabhängig von der kurzfristigen Preisentwicklung: Bleiben die Kurse auf gutem Niveau, investieren Anleger weiterhin regelmäßig, um ihr Vermögen abzusichern. Steigen die Preise, motiviert dies viele zu Käufen, da sie auf Gewinnchancen hoffen. Fallen die Kurse, nutzen Käufer die Gelegenheit, auf eine künftige Erholung zu setzen. Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die Nachfrage nach beiden Edelmetallen auch in den kommenden Monaten stabil hoch bleiben wird.
Welche privaten Kundengruppen kaufen derzeit Gold und Silber und was sind die Gründe dafür?
Der Handel erstreckt sich über alle Kundengruppen. Auch Personen mit eher begrenztem Budget beteiligen sich aktiv, sei es zum Absichern ihres Vermögens, für kurzfristige Gewinne oder um alte Schmuckstücke in bares Geld umzuwandeln. Grundsätzlich zeigt sich, dass Gold und Silber aktuell für sehr viele Menschen ein attraktives Anlage- und Absicherungsinstrument sind, unabhängig von der finanziellen Ausgangslage.
Welche Fehlannahmen beobachten Sie beim Handel mit Gold und Silber?
Kunden möchten vermehrt ihren Schmuck in Gold- oder Silbermünzen tauschen, in der Annahme, dass dies einen höheren Wert bringt. Ich rate davon ab, da der materielle Wert derselbe bleibt – Gold bleibt Gold, Silber bleibt Silber. Als Schmuckstück ist das Edelmetall jedoch noch tragbar und hat zudem einen persönlichen Nutzen und ästhetischen Wert, der beim reinen Münzkauf verloren geht. Ein direkter Tausch in Münzen bietet also keinen finanziellen Vorteil, kann aber unter Umständen den praktischen Nutzen oder die Liquidität erhöhen.
Würden Sie empfehlen, Gold und Silber als längerfristige Wertanlage zu halten?
Grundsätzlich ist es sinnvoll, Edelmetalle als längerfristige Wertanlage zu halten. Eine absolute Garantie für Wertsteigerungen gibt es zwar nicht, aber historisch haben sich Gold und Silber als stabile Absicherungen bewährt. Lange Zeit waren Edelmetalle stark unterbewertet und wenig beachtet, doch durch zunehmendes Interesse und steigende Nachfrage haben sie inzwischen den Wert erreicht, der ihnen langfristig zusteht. Daher eignen sich Gold und Silber sowohl zur Werterhaltung als auch zur Diversifikation des eigenen Portfolios.
Was zeichnet Ihr Unternehmen „Leeb-Leschanz GmbH“ im Bereich Gold- und Silberhandel besonders aus?
Unser Unternehmen „Leeb-Leschanz GmbH“ ist ein traditionsreicher Familienbetrieb mit Standorten in Villach und Klagenfurt und besteht seit mehreren Generationen. Besonders hervorzuheben ist unsere Expertise: Ich bin Gerichtssachverständiger für Schmuck und Juwelen – in Kärnten gibt es davon nur zwei. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass wir über moderne, äußerst hochwertige und präzise Prüfgeräte verfügen, die nur wenige Unternehmen besitzen und mit denen wir die Echtheit sowie Qualität von Edelmetallen persönlich, zuverlässig und mehrfach überprüfen. Für unsere Kunden bedeutet das maximale Sicherheit.
Welche besonderen Services bieten Sie Ihren Kunden ergänzend zu der geprüften Sicherheit?
Wer bei uns verkauft, erhält sein Geld direkt vor Ort, ohne längere Wartezeiten wie beispielsweise bei Banken üblich. Zusätzlich betreuen wir unsere Kunden individuell und kaufen auf Wunsch Edelmetalle auch wieder zurück. Wir sind ein neutraler Verwertungsbetrieb: Wir trennen die Edelmetalle, führen sie wieder dem Wirtschaftskreislauf zu, verarbeiten sie zu Barren und verkaufen sie an der Börse. Dadurch haben wir keinen Vorteil, ob die Preise steigen oder fallen – wir arbeiten objektiv und fair. Außerdem halten wir stets Gold und Silber auf Lager, sodass wir für unsere Kunden sofort lieferfähig sind. Unsere Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung, geprüfter Expertise und direkter Kundenbetreuung macht uns in der Region besonders vertrauenswürdig und einzigartig.