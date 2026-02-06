Gold-Boom in Kärnten: Experte verrät – lohnt sich der Kauf jetzt noch?

Die Entwicklung von Gold und Silber gestaltet sich derzeit sehr dynamisch, geprägt von Zickzackbewegungen. Der Goldpreis ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und liegt derzeit (Stand Februar 2026) häufig über 130 bis 140 Euro pro Gramm für 999er Feingold, wobei eine realistische Bandbreite zwischen 120 und 140 Euro liegt.

Nach einem Rückschlag von fast 20 %, konnte Gold zuletzt wieder zulegen. Das zeigt, dass das Edelmetall trotz kurzfristiger Schwankungen als relativ stabil gilt. Silber zeigt aktuell sogar eine noch stärkere Nachfrage, da zeitweise Bestände ausverkauft waren und der Börsenhandel kurzzeitig ausgesetzt wurde. Beide Edelmetalle reagieren stark auf geopolitische Entwicklungen, politische Entscheidungen – etwa aus den USA – und allgemeine wirtschaftliche Unsicherheiten.